Verstappen révèle "l'erreur" de Red Bull qui lui a coûté la pole

Max Verstappen estime qu'un changement mineur dans la préparation des qualifications de Red Bull est à l'origine du fait qu'il a manqué la pole position au Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Le leader du championnat de F1 s'alignera en deuxième position sur la grille de départ pour la course de dimanche, après avoir été devancé par Charles Leclerc vendredi après-midi.

C'est la première fois cette année qu'aucun des deux pilotes Red Bull n'occupe la place de leader sur la grille de départ.

Après les premiers runs de la Q3, Verstappen et Leclerc n'ont pas pu être départagés, le Néerlandais étant provisoirement en pole position parce qu'il avait réalisé son temps en premier.

"C'est toujours difficile ici de faire un tour complet", a déclaré Verstappen. "Je pense aussi que lors du deuxième run, nous avons essayé quelque chose de différent sur le tour extérieur, ce qui n'était peut-être pas idéal pour le chrono à la fin."

"Mais ici, c'est vraiment difficile. En Q3, vous êtes à la limite et essayer de tout faire parfaitement n'est pas la chose la plus facile. Néanmoins, nous sommes P2. Nous savons que nous avons une très bonne voiture de course, donc dans l'ensemble, ce n'est pas mal. Nous devrons dépasser une voiture."

Verstappen regarde les opportunités du sprint

Verstappen a échoué à 0,188 s du temps de Leclerc en pole, mais il aura l'occasion de repartir lors d'une deuxième séance de qualification samedi matin, cette fois pour établir la grille de départ du Sprint de ce jour-là.

"Je suis impatient de voir ce que nous pouvons faire", a-t-il ajouté. "Peut-être que nous pourrons trouver quelques petites choses à améliorer, mais dans l'ensemble, il s'agit juste de rester propre."

"C'est super facile ici de faire une erreur, donc c'est définitivement ce que nous ne voulons pas faire et ensuite nous verrons ce qui se passera", a conclu le pilote Red Bull.