Grand Prix d'Azerbaïdjan - La grille de départ

Rédaction GP Fans

Vendredi 28 Avril 2023 18:04

Charles Leclerc a décroché une pole position surprise pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, sa trois poles de suite à Bakou.

Derrière Max Verstappen, Sergio Pérez a complété le podium des qualifications et partagera la deuxième ligne avec Carlos Sainz. Fernando Alonso, quant à lui, partira de la sixième position.

La grande surprise de séance de qualification a été l'échec de George Russell à se qualifier pour la Q3.

Au cours de la Q1, nous avons eu deux incidents et deux drapeaux rouges, avec Nyck de Vries et Pierre Gasly qui sont entrés en collision exactement dans le même virage. De plus, Kevin Magnussen a également dû abandonner en raison de problèmes techniques.

La grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan

1. Charles Leclerc [Ferrari] - 1:40.203

2. Max Verstappen [Red Bull] - +0,188

3. Sergio Pérez [Red Bull] - +0.292

4. Carlos Sainz [Ferrari] - +0,813

5. Lewis Hamilton [Mercedes] - +0.974

6. Fernando Alonso [Aston Martin] - +1.050

7. Lando Norris [McLaren] - +1.078

8. Yuki Tsunoda [AlphaTauri] - + 1.378

9. Lance Stroll [Aston Martin] - +1.408

10. Óscar Piastri [McLaren] - +1.408

11. George Russell [Mercedes]

12. Esteban Ocon [Alpine]

13. Alex Albon [Williams]

14. Valtteri Bottas [Alfa Romeo]

15. Logan Sargeant [Williams]

16. Zhou Guanyu [Alfa Romeo]

17. Nico Hulkenberg [Haas]

18. Kevin Magnussen [Haas]

19. Pierre Gasly [Alpine]

20. Nyck de Vries [AlphaTauri]