Alonso et la rumeur Taylor Swift : "Je n'ai plus rien à dire"

Thibaud Comparot

Jeudi 27 Avril 2023 19:43

La semaine dernière, Fernando Alonso, 41 ans, a balayé les rumeurs concernant une éventuelle relation avec la chanteuse pop Taylor Swift.

L'Espagnol est maintenant arrivé en Azerbaïdjan et Will Buxton a voulu en savoir plus sur la situation. Bien que le pilote Aston Martin ne démente rien, il préfère parler du week-end de course.

Après avoir terminé troisième en Australie, Alonso a annoncé que sa relation avec Andrea Schlager était terminée. Peu de temps après, la relation entre Swift et son petit ami de l'époque, Joe Alwyn, a également pris fin. Les fans de la chanteuse pop, tout comme ceux de la Formule 1, n'ont pas tardé à faire le rapprochement. En effet, la chanson Style contiendrait des paroles faisant référence à Alonso. En outre, Alonso a montré une image portant le numéro 33, car c'est le nombre de victoires qu'il aurait s'il parvenait à remporter une nouvelle victoire, mais c'est aussi l'âge de la chanteuse. Enfin, l'Espagnol a fait une nouvelle publication sur TikTok et même dans le paddock de la Formule 1, certaines personnes s'interrogent donc sur cette rumeur.

Je n'ai rien de plus à dire - Alonso

Devant la caméra de Formula1.com, c'est Buxton qui tient tout de même à savoir ce qu'il en est exactement. "Je n'ai rien à dire, mon pote", répond Alonso en souriant à la question du journaliste. En outre, le pilote d'Aston Martin explique qu'il a tout simplement déjà répondu, en faisant référence au clin d'œil à la caméra dans son post Instagram. Alonso a donc envie de parler de course automobile. "Je n'ai rien de plus à dire. C'est tellement compliqué ici à Bakou avec ce nouveau format et je suppose que vous avez beaucoup de questions à ce sujet", s'amuse Alonso.

Fernando Alonso est actuellement troisième au Championnat du monde des pilotes. Premier des non-pilotes Red Bull, l'Espagnol espère pouvoir monter une quatrième fois de plus sur un podium de F1 en 2023.