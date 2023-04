Formule 1 - Nouveau format du week-end sprint adopté aujourd'hui ?

Rédaction GP Fans

Mardi 25 Avril 2023 11:10

Un vote aura lieu aujourd'hui concernant le format des week-ends Sprint. Ce nouveau format devrait être mis en place pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan.

GPFans peut confirmer qu'un vote aura lieu mardi pour confirmer si le nouveau calendrier Sprint entrera en vigueur à Bakou.

Ces changements signifieraient que les qualifications du vendredi détermineraient la grille de départ du Grand Prix de dimanche, la course Sprint n'en modifiant pas l'ordre.

Au lieu de cela, le samedi deviendrait son propre événement condensé, avec une séance de qualification (pour la course sprint) remplaçant la FP2 dans la matinée, suivie d'une course sprint dans l'après-midi.

On espère que ces changements encourageront les pilotes à prendre plus de risques et à attaquer davantage, tout en sachant que cela n'aura pas d'impact sur leur position sur la grille de départ de la course du dimanche.

Depuis l'introduction du format sprint, la séance de FP2 du samedi matin a été fortement critiquée.

En effet, les voitures étant déjà sous régime de parc fermé, seuls des changements minimes pouvaient être apportés aux réglages.

"La séance du samedi matin était ennuyeuse à mourir", a déclaré le patron de Haas, Günther Steiner, au dernier podcast F1 de Sky Sports.

"C'était ennuyeux pour moi, c'est encore plus ennuyeux pour les fans, alors faire une séance de qualification à la place est une bonne chose."

S'ils sont approuvés par la Commission de la F1, les changements devront encore être approuvés par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA pour être mis en place à Bakou ce week-end.

Cette année, le nombre de courses Sprint a doublé, passant de trois à six, et samedi sera la première fois où un Sprint se déroulera sur un circuit urbain.

Les autres week-ends qui verront une session de sprint sont l'Autriche, la Belgique, le Qatar, les États-Unis et le Brésil.

La décision sera prise par la Commission F1, un groupe de travail présidé par Stefano Domenicali et Nikolas Tombazis, directeur de la FIA pour les monoplaces, et composé de représentants d'équipes et de fournisseurs de moteurs, afin de discuter des questions sportives, financières et techniques.