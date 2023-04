Massa fait le premier pas pour attaquer le titre mondial d'Hamilton de 2008

Thibaud Comparot

Mardi 25 Avril 2023 09:53

Felipe Massa aurait fait le premier pas pour contester le titre mondial de Formule 1 remporté par Lewis Hamilton en 2008. C'est ce que rapporte la branche brésilienne de motorsport.com.

Lors du Grand Prix de Singapour 2008, Nelson Piquet Jr. a volontairement provoqué un accident à la demande de Renault pour que son coéquipier Fernando Alonso puisse bénéficier de la stratégie gagnante. Lors de l'arrêt au stand pendant la période de la voiture de sécurité provoquée par Piquet, Massa a arraché le tuyau d'alimentation en carburant, perdant ainsi un temps et des positions très précieux. Si les résultats de cette course étaient annulés, le pilote Ferrari aurait remporté le championnat avec cinq points d'avance sur Lewis Hamilton.

Les commentaires d'Ecclestone font réfléchir Massa

Dans une interview accordée à F1 Insider au début de l'année, Bernie Ecclestone, l'ancien patron de la Formule 1, a déclaré que Max Mosley, alors président de la FIA, et lui-même avaient décidé de ne rien faire, alors qu'ils se doutaient de quelque chose. Le Crashgate n'a été révélé qu'en septembre 2009, mais Bernie Ecclestone et Max Mosley étaient au courant des agissements de Renault avant le dernier Grand Prix de 2008.

"Nous voulions protéger le sport et le sauver d'un énorme scandale", a déclaré le Britannique de 92 ans. "À l'époque, il existait une règle selon laquelle un championnat du monde était intouchable après la cérémonie de remise des prix de la FIA à la fin de l'année. C'est pourquoi Hamilton a reçu le trophée et tout allait bien. Nous avons eu suffisamment d'informations à temps pour enquêter sur cette affaire. Selon les statuts, dans ces circonstances, nous aurions dû annuler les résultats de la course de Singapour".

À la suite de ces commentaires, Massa a commencé à se demander s'il pouvait encore contester le titre d'Hamilton.

Une équipe d'avocats

"Nous allons nous en occuper pour régler tout cela", a révélé Massa au début du mois. "En fait, la meilleure solution est d'annuler le résultat de cette course. C'est la seule justice que l'on puisse rendre dans une affaire comme celle-ci".

La branche brésilienne de motorsport.com a appris que Massa avait constitué une équipe d'avocats. Ayant ainsi entamé la procédure judiciaire, il ne ferait donc aucune déclaration publique sur ses prochaines démarches à partir de maintenant. Il cesserait également d'exprimer publiquement son opinion sur l'affaire et les personnes impliquées.