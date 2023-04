Ferrari veut relancer sa saison à Bakou

Thibaud Comparot

Lundi 24 Avril 2023 18:43

La F1 fait son retour à l'occasion du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Les fans de Ferrari ont reçu un coup dur grâce aux nouveaux commentaires de Fred Vasseur, le directeur de l'équipe.

La Scuderia a désespérément besoin d'un bon week-end à Bakou, car elle est tombée à la quatrième place du classement des constructeurs, loin des Mercedes et Aston Martin qui la devancent.

Red Bull est encore plus loin des chevaux cabrés, mais Vasseur veut toujours viser le titre cette saison, même si cela devient de plus en plus difficile.

Vasseur a révélé qu'aucune amélioration ne serait apportée à la voiture Ferrari à Bakou, malgré une pause de quatre semaines après le Grand Prix d'Australie, au cours duquel Ferrari n'a pas marqué le moindre point.

S'en tenir au plan

"Nous aurons des mises à jour", a déclaré Vasseur. "Pas à Bakou, parce que nous avons le package aéro pour le niveau de downforce [et] avec la course Sprint, ce n'est pas facile."

"Mais à Miami, à Imola, pas à Monaco, à Barcelone, chaque course sera l'occasion d'une mise à jour de la voiture."

"Nous nous en tenons au plan, mais nous avons fait quelques ajustements, je pense, en termes d'équilibre et de comportement. Elle [la voiture] était bien meilleure à Melbourne et nous allons continuer dans cette direction."

"Vous pouvez parler de voiture B, si c'est ce que vous voulez dire. Nous n'allons pas arriver avec quelque chose de complètement différent ; nous allons continuer à mettre à jour cette voiture et nous allons essayer de la mettre à jour massivement", a conclu le directeur de l'écurie italienne.

Ferrari est aujourd'hui à la quatrième position du classement de constructeur. La firme de Maranello se retrouve distancée par Red Bull, Aston Martin et Mercedes. Une sacrée chute pour l'écurie italienne, vice-championne du monde en 2022.