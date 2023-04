Ferrari a recruté DEUX ingénieurs Red Bull

Thibaud Comparot

Lundi 24 Avril 2023 10:30

Ferrari serait en train de poursuivre sa campagne de recrutement de personnel en débauchant deux ingénieurs clés de Red Bull.

Un média italien a révélé que Ferrari s'est attaché les services de deux ingénieurs de Red Bull, qui rejoindront l'équipe à Maranello dès la saison 2024.

La rotation du personnel est toujours élevée en Formule 1, en particulier parmi les équipes de pointe, toutes les organisations cherchant constamment à attirer les meilleurs éléments chez leurs rivaux.

Ferrari cherche activement à recruter du personnel chez ses principaux concurrents après un début de saison 2023 décevant. L'équipe se bat pour les miettes derrière Red Bull, Mercedes et Aston Martin.

C'est une campagne de recrutement agressive qui a permis à Aston Martin de débaucher Dan Fallows, de Red Bull, ainsi qu'un grand nombre d'autres membres clés du personnel technique de Red Bull, Ferrari et Mercedes, pour se hisser au sommet de la hiérarchie.

Mouvements à Maranello

Ferrari a recruté plus de 30 membres du personnel technique au cours des trois dernières saisons, selon le Corriere dello Sport.

La rumeur poursuit : "Deux ingénieurs viennent d'être embauchés et ont cessé leur activité chez Red Bull, ils sont en 'plein congé de jardinage' et seront en poste à Maranello en 2024".

"Mais leurs noms ne sont pas encore connus et on ne sait pas non plus quelle différence ils peuvent faire."

"Après tout, le Cavallino a embauché trente techniciens au cours des trois dernières années, même en provenance d'équipes de premier plan comme Red Bull et Mercedes."

Ferrari veut relancer sa saison à Bakou

Après un début de saison compliqué, déjà marqué par deux abandons de la part de Charles Leclerc, Ferrari veut rapidement retrouver le haut de la grille de la F1.

La "trêve printanière" entre le Grand Prix d'Australie et la course de Bakou aura laissé le temps à la firme de Maranello afin de tenter de résoudre les problèmes de la SF-23

"Bakou sera crucial, car il y aura deux qualifications et deux courses, et nous devons être capables, en tant qu'équipe, de faire un meilleur travail et d'exploiter au mieux le potentiel de la voiture", a déclaré Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia Ferrari.