Marko révèle avoir joué un rôle dans l'arrivé d'Hamilton chez Mercedes

Thibaud Comparot

Vendredi 21 Avril 2023 20:05

Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull en Formule 1, a admis avoir joué un rôle dans le recrutement de Lewis Hamilton par Mercedes en 2012.

Le conseiller autrichien a dit à Niki Lauda que l'ancien champion du monde serait disponible pour la saison 2013, dans l'espoir de pousser le Britannique vers une équipe où il serait moins compétitif et donc moins menaçant pour Red Bull.

Cette tactique a fonctionné pendant exactement un an, Hamilton terminant quatrième au classement des pilotes en 2013, derrière les Red Bull et Fernando Alonso. Il a ensuite remporté six titres en sept ans, l'autre revenant à son coéquipier chez Mercedes, Nico Rosberg.

Marko a avoué que, sans surprise, il prendrait une décision différente s'il avait la possibilité de revenir en arrière.

S'il est un habitué des coups d'éclats ou de génie en F1, cette fois-ci, ce ne fut pas la meilleure des décisions.

"J'ai indiqué à Lauda que Lewis serait disponible", a déclaré Marko. "Bien sûr, je n'étais pas altruiste. À l'époque, nous pensions que Lewis serait moins une menace pour nous chez Mercedes que chez McLaren, pour qui il pilotait à l'époque."

"Rétrospectivement, c'était une erreur de jugement, bien qu'à l'époque ce n'était pas prévisible. Mais avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je ne recommencerais certainement pas".

Il a fallu attendre 2021 pour que Red Bull remporte un nouveau titre (très controversé) de champion du monde des pilotes après le début du règne d'Hamilton et de Mercedes, et 2022 pour qu'elle récupère le titre de champion du monde des constructeurs.

Cependant, l'écurie ressemble enfin à la force de frappe que Marko avait dû envisager il y a dix ans, avec trois victoires sur trois courses en 2023 et une avance confortable au classement des pilotes et des constructeurs.