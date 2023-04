Williams lance une académie en hommage à son fondateur

Thibaud Comparot

Vendredi 21 Avril 2023 18:57

Une nouvelle académie a été lancée en mémoire du légendaire directeur d'écurie de Formule 1, Sir Frank Williams.

Cette initiative caritative a été fondée par Claire, la fille de Frank, et est gérée par la Spinal Injuries Association (SIA).

Sir Frank a fondé l'écurie Williams Racing et en a été le directeur au cours d'une carrière qui s'est étendue sur cinq décennies et qui a vu ses voitures remporter sept titres de champion du monde des pilotes et neuf titres de champion du monde des constructeurs.

Il est décédé en 2021, après avoir passé la majeure partie de sa carrière en F1 dans un fauteuil roulant. Ce dernier était devenu tétraplégique à la suite d'une lésion de la moelle épinière survenue lors d'un accident de voiture en 1986.

Un héritage incroyable

Lorsqu'il a réduit sa charge de travail, Claire a pris la relève en tant que représentante de la famille et a assuré la gestion quotidienne des opérations de Dorilton Capital jusqu'à sa vente en 2021.

Claire a voulu perpétuer l'héritage de son père et, le 20 avril dernier, elle a lancé la Frank Williams Academy.

"Mon père a vécu une vie extraordinaire, notamment en tant que l'un des directeurs d'équipe les plus performants de l'histoire du sport, et ce depuis un fauteuil roulant, alors qu'il était tétraplégique pendant la plus grande partie de sa vie", a déclaré Claire.

"Sa ténacité face à l'adversité n'était qu'une des nombreuses choses qui ont fait de lui une source d'inspiration pour beaucoup de gens de son vivant."

"Après sa mort, j'ai voulu faire quelque chose pour perpétuer cet héritage, et la Frank Williams Academy ne pourrait être un hommage plus approprié. Le travail de l'académie permettra de changer la vie des blessés de la moelle épinière, tout comme la Fondation l'a fait pour mon père. Avec ce soutien, les possibilités sont infinies".

Le lancement a été soutenu par Williams Racing, dont les membres du conseil d'administration Matthew Savage et James Matthews étaient présents aux côtés de James Vowles.

Le logo de l'académie figurera sur la voiture de l'équipe lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan et l'objectif est de collecter 1,5 million de livres sterling pour lancer et mettre en place l'académie au cours des premières années.

Les fonds serviront à éduquer et à former les personnes touchées par des lésions de la moelle épinière et les professionnels de la santé afin de garantir des soins sûrs et appropriés.

La SIA est l'association caritative officielle de Williams depuis 2015, Claire ayant été nommée vice-présidente de l'organisation un an plus tard.