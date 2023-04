Mercedes : Allison de retour en tant que directeur technique

Thibaud Comparot

Vendredi 21 Avril 2023 16:46

En raison de performances décevantes, Mercedes a décidé de réorganiser son écurie de Formule 1. En conséquence, le directeur technique James Allison reprendra son rôle de directeur technique, poste qu'il occupait auparavant au sein de la firme allemande.

La saison 2023 ne se passe à nouveau pas comme prévu pour Mercedes. Après avoir complètement sombré l'année dernière, les Flèches d'argent espéraient revenir au sommet cette saison. Il n'en est rien pour l'instant, car l'écart avec le leader Red Bull Racing est énorme. De plus, Mercedes a fort à faire avec Ferrari et surtout Aston Martin.

Tsunoda - "Je suis fan d'Alonso, je n'arrive pas à croire que je cours avec lui en F1"Lire plus

L'écurie allemande a donc décidé de changer son fusil d'épaule en interne et de confier le poste de directeur technique à un revenant, James Allison. Le Britannique de 55 ans a déjà occupé ce poste entre 2017 et 2021, mais avait ensuite décidé de se mettre en retrait.

Échange de postes entre Allison et Elliott

James Allison était jusqu'à présent chief technical officer, CTO en abrégé, et avait cédé son ancien rôle de directeur technique à Mike Elliott. Cependant, les deux hommes sont parvenus à la conclusion qu'il serait préférable pour Mercedes qu'ils échangent leurs postes. Allison reprend donc ses fonctions de directeur technique, tandis qu'Ellitot assume celles de directeur technique.

Il ne s'agit pas d'une intervention venue d'en haut, a souligné Wolff lors d'un entretien avec Motorsport.com.

"Mike Elliott a lancé ce processus. Nous avons donc inversé les rôles. Mike est désormais le directeur technique, parce qu'il a un esprit scientifique brillant. Et James Allison a repris son poste de directeur technique et rend compte à Mike."

Domenicali s'inquiète de nouveaux dépassements budgétaires en 2022Lire plus

Le patron de l'équipe a poursuivi : "Mike a jugé, et avec le recul, c'est très admirable, que James était un gladiateur sur le terrain et que ses troupes iraient jusqu'au feu pour lui. Mike est arrivé à la conclusion que sa façon de gérer les choses et ses compétences sont mieux adaptées au développement de l'organisation : des capacités techniques aux capacités humaines et à la mise en place d'une structure qui peut être couronnée de succès pour de nombreuses années à venir", a conclu le directeur de la firme allemande.