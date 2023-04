Tsunoda - "Je suis fan d'Alonso, je n'arrive pas à croire que je cours avec lui en F1"

Thibaud Comparot

Yuki Tsunoda, pilote pour AlphaTauri en Formule 1, a expliqué qu'il n'arrivait toujours pas à croire qu'il courait avec Fernando Alonso. Le pilote japonais était un grand fan de l'Espagnol dans sa jeunesse et ne s'attendait pas à se retrouver en Formule 1 avec le pilote de 41 ans.

Lors du podcast Beyond the Grid, le pilote japonais a parlé de son admiration pour Alonso. "Je suis un fan de Fernando parce que mon père aime Fernando. Lorsque j'ai assisté au Grand Prix de Suzuka à l'âge de 12 ans, mon père m'a dit que Fernando conduisait constamment près de la ligne blanche à la sortie du dernier virage et qu'il exécutait parfaitement chaque tour de la course", nous a-t-il confié.

Depuis ce moment, Tsunoda est devenu un inconditionnel de l'Espagnol : "Depuis lors, je regarde Fernando et je n'arrive toujours pas à croire que je cours avec lui. C'est tout simplement incroyable. Je ne pensais pas à l'époque que je courrais avec lui 13 ans plus tard".

L'échange de casques est un acte courant en Formule 1, mais ce fut différent pour Tsunoda qui s'est soudainement retrouvé face à face avec son grand héros.

"Je voulais échanger mon casque depuis que j'étais devenu pilote de Formule 1, mais j'étais trop nerveux pour lui demander de le faire. À un moment donné, l'année dernière je crois, il m'a dit 'Yuki, échangeons nos casques'. Littéralement, mon cerveau a explosé et j'ai essayé de retenir mon rire devant lui", a poursuivi le coéquipier de Nyck de Vries.

Tsunoda a également beaucoup appris de son rival espagnol ces dernières années. Les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises sur la piste, et Tsunoda a prêté attention aux mouvements d'Alonso et a révélé qu'il les avait lui-même reproduits.

"Il y a eu une situation lors du Grand Prix de Turquie, où j'ai dû me défendre contre Lewis [Hamilton, NDLR]. J'ai essayé d'imiter Fernando autant que possible et j'ai pu défendre ma position face à Lewis pendant huit tours", a conclu Tsunoda.