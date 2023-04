Domenicali s'inquiète de nouveaux dépassements budgétaires en 2022

Thibaud Comparot

Jeudi 20 Avril 2023 18:24

La saga du plafond budgétaire a fait grand bruit en 2022 lorsqu'il est apparu que Red Bull Racing avait dépassé ses limites financières de la saison 2021 de Formule 1.

En fin de compte, les choses se sont achevées par une sanction à l'encontre de la formation autrichienne. Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, avoue être à nouveau inquiet pour cette saison, d'autant plus que l'affaire est sous la loupe.

Red Bull a réussi à remporter les championnats des constructeurs et des pilotes en 2022, au nez et à la barbe de Mercedes et de Ferrari. Pourtant, la saison n'a pas été de tout repos et la pénalité dans la saga du plafond budgétaire, laisse un goût amer à Milton Keynes. Red Bull a été reconnu coupable d'avoir dépassé les limites au cours de la saison 2021, ce qui lui a valu de nombreux reproches et une publicité négative. Finalement, après une audition de la FIA, ils ont été sanctionnés par une amende ainsi que d'une restriction du temps passé dans la soufflerie en 2023.

L'avertissement de Christian Horner

Le 31 mars de cette année, les équipes ont de nouveau été tenues de soumettre les documents financiers de la saison précédente et la FIA peut donc actuellement vérifier les dossiers des écuries. Toutefois, une réponse définitive de la FIA devrait prendre un certain temps. En 2022, ce n'est qu'en octobre que nous avons entendu les premières rumeurs concernant un éventuel dépassement du plafond budgétaire en 2021.

Une fois les problèmes résolus, c'est Christian Horner qui a prévenu que la situation pourrait encore s'aggraver en 2022. Le patron de l'écurie Red Bull a révélé que pas moins de six équipes risquaient de dépasser le plafond en 2022. Il a notamment évoqué la hausse des coûts de l'énergie et l'inflation mondiale.

L'inquiétude de Domenicali

Les propos tenus par Christian Horner ne sont certainement pas du goût de Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1. L'Italien se dit ouvertement et honnêtement préoccupé par les résultats du nouveau plafond budgétaire pour 2022.

"Je suis plus que nerveux", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Je suis presque sûr que tout le monde connaît maintenant l'effet du dépassement du plafond. Je suis tout à fait d'accord pour dire que nous y portons une attention particulière. Je pense que pour des raisons de crédibilité, il est important de voir si tout le monde respecte les règles. Je préfère avoir les résultats aujourd'hui que demain", conclut le grand patron de la discipline.