Thibaud Comparot

Jeudi 20 Avril 2023 11:24

Daniel Ricciardo, troisième pilote de l'écurie Red Bull, fera en septembre prochain une démonstration sur la Nordschleife (Nürburgring) au volant d'une F1 de la firme autrichienne.

Daniel Ricciardo a quitté l'écurie McLaren à l'issue de la saison dernière, remplacé par son compatriote Oscar Piastri. Il ne voulait pas piloter pour une équipe du fond de grille, ses demandes salariales étant également trop élevées. Depuis le début de saison, ce dernier occupe la place de troisième pilote chez Red Bull Racing. Le patron de l'équipe, Christian Horner, a récemment révélé qu'il était extrêmement heureux que Ricciardo soit revenu dans l'écurie autrichienne. Le pilote de 33 ans a remporté sept Grand Prix pour Red Bull entre 2014 et 2018.

Le week-end des 9 et 10 septembre prochain aura lieu les 12h Nürburgring (NLS) comprenant deux courses de six heures chacune. L'ADAC ACAS Cup le samedi et la 62 et l'ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen le dimanche. Cette année, les 12 heures du Nürburgring sont sponsorisées par Red Bull. Le NLS est un championnat composé de neuf courses d'endurance, toutes organisées sur la Nordschleife au Nürburgring.

Des meilleures équipes et pilotes GT3 aux Dacia Logan en passant par les Renault Clio. Le plateau de départ est toujours très varié avec plus de 100 voitures de course. Le circuit de 24 kilomètres a été utilisé pour accueillir le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 jusqu'en 1976. Lors de la dernière venue de la F1 dans "l'enfer vert", un terrible accident avait failli couter la vie à Niki Lauda.

Heidfeld et Schumacher affrontent la Nordschleife au volant de Formule 1

Des démonstrations avec des Formule 1 ont déjà eu lieu à deux reprises sur la Nordschleife. En 2007, Nick Heidfeld l'a fait avec BMW Sauber, comme le montre le clip ci-dessous. Plus récemment, Michael Schumacher l'avait fait au volant d'une Mercedes (2013).