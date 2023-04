Mick Schumacher : "C'est spécial de travailler avec les mêmes personnes que mon père"

Thibaud Comparot

Mercredi 19 Avril 2023 17:33

Mick Schumacher, ancien pilote de l'écurie Haas, s'est retrouvé sans volant ni baquet à l'issue de la saison 2022 de F1. Aujourd'hui, le pilote allemand assure le rôle de pilote de réserve chez Mercedes.

Ce dernier connaissait déjà bien les infrastructures de Brackley puisqu'il venait à l'usine avec son père lorsque celui-ci pilotait pour les flèches d'argent.

Au fil des années, Mick Schumacher s'est rendu à plusieurs reprises à l'usine de Brackley. En effet, après une courte retraite, son père, Michael Schumacher, a couru en F1 au volant d'une Mercedes de 2010 à 201. Près d'une décennie plus tard, il y a encore beaucoup de visages familiers à Mick Schumacher qui se promènent dans les travées de l'usine située en Grande-Bretagne.

"J'apprécie vraiment de travailler avec les ingénieurs. Ils écoutent vraiment mes commentaires. D'un point de vue émotionnel, le fait que je travaille avec de nombreuses personnes qui étaient déjà là lorsque mon père pilotait pour l'équipe est également très spécial", a déclaré Mick Schumacher.

L'allemand est retourné à plusieurs reprises à Brackley, même après l'accident de ski de son père. Il cite par exemple un souvenir datant de 2014, alors que sa carrière en monoplace n'avait pas encore commencé.

"J'étais encore immensément jeune, mais déjà à l'époque, je me faufilais dans le simulateur. Cependant, tout est devenu beaucoup plus grand et plus moderne. C'est impressionnant de voir comment tout est organisé. Je dois encore m'habituer à l'ampleur de la préparation, mais j'essaie d'absorber autant d'informations que possible."

L'ancien pilote, soutenu par Ferrari, cohabite aujourd'hui chez Mercedes avec deux coéquipiers expérimentés en la personne de Lewis Hamilton et de George Russell. En sa qualité de pilote de réserve en 2023, l'Allemand va devoir les soutenir du mieux qu'il peut depuis le simulateur.

"C'est fascinant de travailler avec eux, on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Vous apprenez énormément quant à leur approche d'un week-end de course, je ne m'attendais vraiment pas à cela si peu de temps après avoir commencé", a conclu Mick Schumacher.