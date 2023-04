Steiner ne veut plus rien avoir à faire avec Ralf Schumacher : "Cette relation n'existe plus"

Rédaction GP Fans

Mardi 18 Avril 2023 19:42

Günther Steiner et Ralf Schumacher ne sont certainement pas les meilleurs amis du monde depuis le départ de Mick Schumacher de l'équipe.

Le patron de l'écurie Haas assure désormais que les bonnes relations avec Schumacher ont définitivement pris fin.

Il est généralement connu que l'analyste allemand n'est pas un grand fan du patron de Haas en raison de la façon dont Steiner a géré son neveu. Günther Steiner a décidé de se séparer du jeune pilote à l'issue de la saison 2022. Selon l'équipe américaine, Schumacher n'était pas aussi performant qu'il le devrait et elle a donc décidé de confier le volant à Nico Hülkenberg, plus expérimenté, à côté de Kevin Magnussen, une décision qui n'a évidemment pas été bien accueillie par la famille Schumacher.

Dès lors, les relations entre l'analyste de Sky Deutschland et Steiner se sont tendues et Schumacher a fait sensation il y a quelques semaines en publiant un message sur Instagram dans lequel il se moquait de l'Italien. Il a posté une photo de l’expression douloureuse sur le visage de Steiner, ainsi qu'une crème cosmétique qu'il s'apprête à commercialiser. Avec la photo, Schumacher a suggéré que Steiner pourrait utiliser le nouveau remède. "Avec les rides et la peau sèche, je peux recommander à Günther d'utiliser mon nouveau remède de beauté. Au moins, vous pourrez faire quelque chose à ce sujet maintenant", a-t-il déclaré à l'époque. Le message a été supprimé peu de temps après et il s'est excusé par la suite pour cette "blague".

Interrogé par Sport.de sur sa relation avec le frère de Michael Schumacher, l'Italien est clair : "Je n'ai aucun problème. Je dois faire mon travail et, à mon avis, le problème dans cette affaire vient de quelqu'un d'autre, pas de moi", dit-il sans citer de noms. "C'est pourquoi cela ne me préoccupe pas davantage. Les relations mutuelles n'existent plus et je n'en attends pas de nouvelles non plus", poursuit-il avec fermeté. "Je choisis mes amis et décide à qui je veux parler. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi", conclut le directeur de l'écurie Haas.