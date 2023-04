Ferrari répond à la décision de la FIA : "Déçus, mais nous respectons la décision"

Thibaud Comparot

Mardi 18 Avril 2023 19:25

La Scuderia Ferrari a été déboutée par la FIA. L'équipe italienne regrette la décision de la fédération, car elle avait l'impression d'avoir apporté suffisamment d'éléments nouveaux.

Mardi, la FIA a traité le cas de Carlos Sainz, qui s'est vu infliger une pénalité de cinq secondes par la direction de course lors du Grand Prix d'Australie. L'Espagnol a été sanctionné pour avoir heurté son compatriote Fernando Alonso au cours de la deuxième reprise de la course.

Ferrari réagit au rejet de sa demande

L'équipe italienne a depuis fait une déclaration. "Nous reconnaissons que la FIA a décidé de ne pas nous donner un "droit de révision" en ce qui concerne la pénalité infligée à Carlos Sainz lors de l'édition 2023 du Grand Prix d'Australie. Naturellement, nous sommes déçus, car nous pensions avoir apporté suffisamment d'éléments significativement nouveaux qui auraient permis à la FIA de réévaluer la décision. Surtout, compte tenu des circonstances où il y a eu de multiples incidents, lors de ce dernier redémarrage", peut-on lire.

Ferrari se tourne vers l'avenir

Bien que Ferrari ne soit pas d'accord avec la décision, l'équipe en reste là. "Nous respectons le processus de la FIA et sa décision. Nous regardons maintenant vers l'avenir et nous nous engageons dans une discussion plus large avec la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes. Il s'agit d'améliorer les politiques dans notre sport et de s'assurer que l'équité et la cohérence restent garanties dans notre sport, ce qu'il mérite", a déclaré la Scuderia Ferrari.

