La FIA rejette la demande de Ferrari : la pénalité de cinq secondes pour Sainz est maintenue

La FIA a rejeté la demande de Ferrari de revoir la pénalité de temps infligée à Carlos Sainz en Australie. Cela signifie que l'Espagnol a définitivement perdu sa quatrième place et doit se contenter de la P12.

Sainz a percuté la roue arrière de Fernando Alonso dans les derniers instants du Grand Prix d'Australie. Cet accrochage a provoqué un tête-à-queue du pilote de l'Aston Martin, qui a alors rétrogradé de la troisième place à l'arrière du classement. Le pilote de la Ferrari numéro 55 a rapidement reçu une pénalité de cinq secondes pour cet incident.

Cependant, comme la course s'est terminée derrière une voiture de sécurité, l'impact a été été considérable pour l'Espagnol. Sainz est passé de la quatrième place à la 12e, et un gros paquet de points est parti en fumée. Par le biais de la radio de son équipe, Sainz a fait savoir, après la tombée du drapeau, qu'il pensait que cette décision était ridicule. Il a notamment déclaré qu'il s'agissait de "la pénalité la plus injustifiée de tous les temps", en raison de l'importance de l'impact par rapport à l'infraction.

L'Espagnol a ensuite déclaré qu'il pensait que la FIA n'aurait dû enquêter sur l'incident qu'après la course, afin qu'il puisse d'abord donner sa version des faits au directeur de course. D'autres incidents survenus lors de cette relance de la course comme celui intervenu entre Pierre Gasly et Esteban Ocon n'ont pas été sanctionnés après que les pilotes se soient entretenus avec le directeur de la course. L'incident au cours duquel Logan Sargeant a percuté l'arrière de Nyck de Vries n'a curieusement fait l'objet d'aucune enquête. Il est donc facile d'imaginer le mécontentement de l'Espagnol.

Ferrari a donc déposé une demande de réexamen, appelée "droit de réexamen". Dans ce cas, le comité de course va réexaminer l'incident. Mais pour cela, Ferrari doit d'abord prouver lors d'une audience, sur la base de nouvelles preuves, qu'une nouvelle enquête est effectivement nécessaire. Cette audience s'est achevée ce mardi et a entériné le classement du Grand Prix d'Australie.

La FIA ne donnera pas suite à la demande de la superpuissance italienne. Aucun "nouvel élément significatif et pertinent" n'aurait été présenté.