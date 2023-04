Russell estime que le format Sprint pourrait présenter d'énormes avantages

Thibaud Comparot

Mardi 18 Avril 2023 18:21

George Russell a qualifié le format Sprint en F1 de "week-end de course parfait" avant sa première utilisation cette saison.

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan accueillera le premier sprint de la saison après trois week-ends habituels à Bahreïn, en Arabie Saoudite et en Australie.

Les fans de F1 peuvent désormais se marier sur le circuit d'ImolaLire plus

Bien que le format alternatif ait permis d'assurer une certaine forme de compétition chaque jour du week-end, il a été critiqué par certains pilotes.

L'une des critiques les plus virulentes a été celle de Max Verstappen, qui a laissé entendre qu'il pourrait quitter le sport si d'autres changements de ce genre étaient apportés à la F1.

Interrogé sur sa conception du week-end de course parfait, Russell a toutefois chanté les louanges du format Sprint.

"Je dirais probablement, pour le bénéfice des 2 ou 3 000 personnes qui voyagent à travers le monde, d'organiser la première séance le vendredi après-midi ou le soir, de sorte que les équipes soient moins contraintes d'arriver, disons, le mercredi", a-t-il déclaré.

"Si la première séance a lieu le vendredi matin, il faut être là le jeudi, ce qui, pour beaucoup de courses, nécessite de prendre l'avion le mercredi. Si nous pouvons repousser cette date, les équipes pourront prendre l'avion le jeudi matin."

"Si l'on additionne tout cela sur 24 courses par an, on obtient presque un mois de plus à la maison ou dans son propre lit, ce qui est énorme pour tout le monde dans le paddock."

Kravitz : "Vettel est le successeur idéal de Marko chez Red Bull"Lire plus

"Alors oui, je dirais le format Sprint, mais en s'assurant que la première séance soit un peu retardée."

Le prochain Grand Prix de Formule 1 se déroulera dans les rues de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Accueillant un format Sprint, il y aura de l'enjeu chaque jour de ce week-end de course en commençant le vendredi par les qualifications puis le samedi par la course sprint et enfin le dimanche pour le Grand Prix.