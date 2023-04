Les fans de F1 peuvent désormais se marier sur le circuit d'Imola

Thibaud Comparot

Lundi 17 Avril 2023 19:31

Les fans de F1 pourront désormais combiner leur amour du sport avec celui de leur vie en se mariant sur le circuit d'Imola.

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari ouvre ses portes aux mariages après que les élus locaux ont donné leur feu vert au projet.

Imola s'ouvre aux mariages

Les passionnés de F1 du monde entier pourront s'y marier, de même que les résidents locaux. Les prix varient entre 410 euros pour les locaux et 820 euros pour les non-résidents.

Le maire de la ville, Marco Panieri, a confirmé la nouvelle dans un post Facebook : "NOUVELLES SUR LA PISTE : Avec la location de la salle "Ayrton Senna", à l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, il sera possible de célébrer des mariages civils 👰🏻 "🏻 et des unions civiles. 💍

"Une suggestion du cœur et de la passion ❤ qui a été un désir de nombreux passionnés depuis des années. La possibilité d'un lieu évocateur pour dire "oui" à la vie rendra notre Autodrome de plus en plus multifonctionnel et attractif ! 🔥 #Im"

Imola est une piste qui regorge d'histoire pleine de moments emblématiques, et bien sûr de tragédie après l'accident qui coûta la vie d'Ayrton Senna en 1994.

Le site accueillera également le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2023 le dimanche 21 mai.