Thibaud Comparot

Lundi 17 Avril 2023 17:48

Selon Ted Kravitz, journaliste pour Sky Sports F1, Sebastian Vettel pourrait bien succéder à Helmut Marko, conseiller de Red Bull.

Le quadruple champion du monde de Formule 1 a pris sa retraite à la fin de l'année 2022 et celui qui a terminé sa carrière chez Aston Martin pourrait bien, selon Ted Kravitz, succéder à Helmut Marko chez Red Bull.

C'est avec l'écurie de Milton Keynes que Vettel a connu ses plus belles années en Formule 1. De 2010 à 2013, l'Allemand a remporté quatre titres de champion du monde au volant des monoplaces autrichiennes.

Cependant, Ted Kravitz pense que Sebastian Vettel sera bientôt de retour dans les paddocks de la F1. Il pense que l'Allemand reprendra un poste au sein de l'écurie Red Bull.

"Nous pourrions assister à un retour surprise de Sebastian Vettel cette année, mais pas en tant que pilote. Je crois vraiment qu'il a décidé de ne plus piloter et en tant qu'homme intègre, comme je sais qu'il l'est, je ne pense pas qu'il va tromper tout le monde en disant 'ahh, vous savez quoi, je n'étais pas sérieux, voilà, je reviens en tant que pilote'", explique Kravitz, qui voit en Vettel un homme de parole.

Toutefois, l'Allemand a indiqué qu'il souhaitait passer plus de temps avec sa famille et que ses objectifs personnels ne correspondaient pas tout à fait à ceux du monde de la Formule 1.

Vettel de retour chez Red Bull ?

Kravitz a une idée du rôle et de l'équipe dans lesquels Vettel pourrait revenir. "Peut-être Audi, mais je pense qu'il reviendra chez Red Bull. Je pense qu'il remplacera Helmut Marko, ce qui est plus probable. Il pourra alors devenir le conseiller de l'écurie", a conclu le Britannique.