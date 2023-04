Domenicali confirme l'intérêt de la F1 pour Kyalami et l'Afrique du Sud

Thibaud Comparot

Stefano Domenicali a réitéré le projet de la Formule 1 d'organiser un Grand Prix sur le continent africain dans les années à venir. Il a toutefois prévenu que les Grand Prix historiques pourraient perdre leur place dans le calendrier.

D'intenses rumeurs ont circulé récemment au sujet d'un retour du Grand Prix d'Afrique du Sud à Kyalami. Domenicali souhaite s'assurer que la F1 soit à la hauteur de sa réputation de championnat du mondial.

La réintroduction du Grand Prix d'Afrique du Sud dans le calendrier sera un geste très apprécié de Domenicali. Toutefois, les fans sont extrêmement préoccupés par l'avenir de certains des circuits les plus prestigieux de la F1.

Spa-Francorchamps n'a été renouvelé que pour un an l'année dernière, ce qui signifie que c'est le Grand Prix le plus susceptible d'être remplacé en 202. Monaco et l'une des deux courses italiennes sont également considérées comme menacées.

Domenicali a lancé un ultimatum à ces circuits : soit ils évoluent, soit ils disparaissent du calendrier.

L'Afrique en ligne de mire

Domenicali a abordé la question de l'avenir du calendrier de la F1 lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs de Liberty Media, en déclarant : "Ce n'est pas un secret, nous sommes toujours en train de voir s'il y a une chance d'aller en Afrique. C'est le seul continent qui manque".

Le PDG de la Formule 1 a également adressé un avertissement à certains des Grand Prix les plus historiques du calendrier.

"Pour être honnête, il ne suffit plus de se montrer fier et de croire que l'on a un avenir assuré parce que l'on a organisé une course il y a 100 ans", a-t-il ajouté.

"Je pense qu'en ce moment, tout le monde comprend cela et nous ne jouons aucun jeu, nous sommes très transparents avec eux."

"Nous leur disons que s'ils veulent faire partie du calendrier, ils doivent faire ce que nous pensons être bon pour eux et aussi pour nous, la Formule 1", a conclu l'italien.