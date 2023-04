Le circuit de Miami SOUS L'EAU après des inondations en Floride

Thibaud Comparot

Vendredi 14 Avril 2023 16:30

Le circuit du Grand Prix de F1 de Miami a été inondé cette semaine en raison des fortes crues qui ont frappé la région. Il ne reste que quelques semaines avant que les Formule 1 ne débarquent aux abords du Hard Rock Stadium.

La ville de Fort Lauderdale a déclaré l'état d'urgence après des précipitations historiques qui ont provoqué de graves inondations. Des voitures ont été englouties et des maisons ont été évacuées.

Pluies massives en Floride

La région a enregistré des précipitations atteignant un mètre cinquante ce mercredi. Depuis, l'eau est montée jusqu'à la hauteur de la poitrine, l'aéroport voisin a été fermé, les écoles ont été contraintes de suspendre leurs activités et des sauvetages en bateau ont été effectués pour les habitants bloqués, selon le Miami Herald.

Le Grand Prix de Miami est prévu cette année, du 5 au 7 mai.

Un utilisateur de Reddit a posté une photo de la piste, avec la légende suivante : "Mon ami fait partie de l'équipe qui prépare le circuit de Miami pour la course de cette année. Tout est inondé aujourd'hui".

Sur Twitter, les fans de F1 ont fait remarquer que Sebastian Vettel avait déjà affirmé que Miami serait bientôt "sous l'eau" et qu'il fallait agir.

Le quadruple champion du monde est un fervent défenseur des mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique, et a assisté à la soirée d'ouverture de la course de l'année dernière avec un T-shirt accrocheur orné de la phrase : "Miami 2060. 1er Grand Prix sous l'eau. Agissez maintenant ou nagez plus tard".

Un fan a partagé une photo de l'ancien pilote portant le T-shirt, avec la légende : "Seb avait raison depuis le début".