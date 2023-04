Lewis Hamilton ouvre un restaurant de burgers à New York

Thibaud Comparot

Vendredi 14 Avril 2023 15:23

Lewis Hamilton, pilote Mercedes et septuple champion du monde de Formule 1 continue de bâtir un empire commercial prospère en dehors des circuits. Il vient en effet d'ouvrir un restaurant de burgers à New York.

Le pilote britannique a en effet investi dans une chaîne de restaurants de burgers en pleine expansion, sous la marque "Neat". Le plus récent d'entre eux ouvrira ses portes à Manhattan la semaine prochaine.

Le restaurant "Neat", situé à Nolita, ouvrira ses portes le lundi 17 avril, alors que le pilote Mercedes continue de promouvoir les régimes alimentaires basés sur l'alimentation végétale.

L'homme de 38 ans est un fervent défenseur du régime végétalien depuis plusieurs années, et la chaîne Neat suit ces principes avec "0% Cow, 100% Wow" ( zéro vache - 100% wow), l'un de ses slogans de marketing. La chaîne est également soutenue par la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio.

Neat a déjà fait un passage dans la Grosse Pomme, en s'installant pendant six mois dans l'Urbanspace, sur la célèbre Park Avenue. Avec cette ouverture à Nolita, l'enseigne s'installera durablement à Manhattan, et Hamilton a annoncé le grand jour via ses stories Instagram cette semaine.

Plus tôt, il avait déclaré à propos de la chaîne : "Nous avons créé Neat Burger pour rendre l'alimentation végétale plus accessible à tous, que vous mangiez végétal tout le temps ou que vous souhaitiez simplement l'ajouter à votre alimentation de temps en temps."

"L'accueil réservé à Neat Burger depuis notre ouverture a été incroyable. Je suis très fier des limites que nous avons pu repousser dans cet espace et les projets d'expansion sont vraiment passionnants."

L'icône de la Formule 1 a bâti un empire commercial prospère en dehors de la piste et possède un patrimoine net de plusieurs centaines de millions d'euros. Il fait également partie du groupe de propriétaires des Broncos de Denver, une franchise de la NFL.