Voici l'impressionnante collection de voitures et de Formule 1 de Zak Brown

Thibaud Comparot

Jeudi 13 Avril 2023 17:24

Zak Brown possède une rare collection de voitures de course et de Formule 1. Neil Crompton, ancien pilote de V8 Supercars et actuel présentateur, ainsi que vainqueur des 12 heures de Bathurst, a eu droit à une visite exclusive.

En plus d'être PDG de McLaren, Zak Brown est également copropriétaire de United Autosports, qui participe avec succès à des courses d'endurance, dont les 24 heures du Mans, et au championnat de Supercars. Avec l'homme d'affaires et ancien pilote Richard Dean, il a constitué une vaste collection de voitures de course légendaires. Toutes ces voitures se trouvent dans l'atelier de l'équipe britannique.

La collection

La collection comprend des dizaines de voitures de course de grande valeur. Brown a par exemple une place de choix pour un kart d'Ayrton Senna. Il possède également la Williams FW11B avec laquelle Nigel Mansell a terminé deuxième du Championnat du monde de Formule 1 en 1987, derrière son coéquipier Nelson Piquet. Après avoir remporté le titre mondial en 1992, Mansell est parti pour l'Amérique et a immédiatement remporté le championnat IndyCar en 1993 au volant d'une Lola T93/00 de Newman-Haas Racing. Cette voiture fait également partie de la collection, tout comme la Galmer G92 1992 de Danny Sullivan (Galles-Kraco Racing) et d'autres voitures IndyCar de Penske. Sont également exposées, entre autres, une Jaguar XJR-10 conçue par Ross Brawn, une rare Ford Capri RS3100, une McLaren M8D Can-Am en cours de rénovation et la voiture NASCAR de Dale Earnhardt, que Daniel Ricciardo a été autorisé à essayer sur le circuit des Amériques avant le Grand Prix des États-Unis de 2021.

La vidéo

