Daniil Kvyat signe avec Lamborghini aux côtés de Romain Grosjean

Thibaud Comparot

Jeudi 13 Avril 2023 13:16

Daniil Kvyat va rejoindre Romain Grosjean et Lamborghini. L'ancien pilote de Formule 1 sera bientôt au volant du nouveau prototype LMDh avec lequel la célèbre marque automobile italienne participera au championnat IMSA WeatherTech SportsCar et au championnat du monde d'endurance de la FIA en 2024.

En 2021, la catégorie "Hypercar" a été introduite dans le championnat du monde d'endurance de la FIA et cette année, la catégorie GTP pour les prototypes LMDh a été introduite dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar.

Si un constructeur automobile développe une voiture répondant aux spécifications LMDh, il pourra concourir dans les catégories Hypercar et GTP. Lamborghini, avec Iron Lynx, fera son entrée dans les deux championnats en 2024. Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli et Romain Grosjean ayant déjà signé en tant que pilotes d'usine.

La carrière de Kvyat en F1

Après avoir décroché le titre en GP3 Series en 2013, Kvyat a fait ses débuts en Formule 1 l'année suivante avec Toro Rosso, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'AlphaTauri. Le départ de Sebastian Vettel chez Ferrari a libéré une place pour le Russe chez Red Bull Racing.

Il monte sur le podium en Hongrie en 2015 et en Chine en 2016, mais les résultats ne sont pas suffisants et en amont du Grand Prix d'Espagne, il échange sa place avec Max Verstappen. Le pilote désormais âgé de 28 ans a ensuite passé quatre autres saisons avec Toro Rosso et AlphaTauri, décrochant un dernier podium lors du Grand Prix d'Allemagne 2019.

Kvyat de retour en Italie

"Le rôle principal de Daniil avec nous sera de travailler en étroite collaboration avec les ingénieurs et les mécaniciens sur le prototype de la voiture qui débutera l'année prochaine, et compte tenu de sa vaste expérience dans d'autres championnats, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il jouera un rôle crucial dans notre succès en 2024", a révélé Giorgio Sanna, chef du département du sport automobile chez Lamborghini.

De son côté, Daniil Kvyat est impatient de débuter avec la firme au taureau, un taureau qui ne sera pas rouge cette fois-ci : "Je suis très heureux d'avoir rejoint Lamborghini Squadra Corse, c'est un grand honneur pour moi. Lamborghini est une marque italienne très connue, avec une grande histoire dans l'industrie automobile, et j'ai grandi en Italie, c'est donc une source de fierté supplémentaire pour moi."

Cette saison, Kvyat participe déjà au championnat du monde d'endurance de la FIA avec Prema Racing dans la catégorie LMP2.