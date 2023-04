Horner est certain que Ricciardo est "prêt" à revenir en F1

Thibaud Comparot

Jeudi 13 Avril 2023 12:01

Christian Horner, directeur de l'écurie Red Bull, estime que Daniel Ricciardo est "prêt" à revenir en Formule 1.

Daniel Ricciardo se retrouve sans siège en F1 pour la première fois depuis qu'il a rejoint la grille de départ en 2011. Il a quitté l'écurie McLaren, poussé vers la sortie par l'arrivée d'Oscar Piastri.

Dans l'espoir de raviver son amour pour la course, l'Australien a rejoint Red Bull en tant que pilote de réserve. En effet, ce dernier avait récemment déclaré qu'il n'était pas passé loin du burn-out lors de son passage chez McLaren.

S'il a remporté le Grand Prix d'Italie à Monza lors de la saison 2021, le pilote australien a tout de même vécu un vrai calvaire chez McLaren. Il était, en effet, régulièrement battu en qualifications, mais aussi en course par son voisin de garage, Lando Norris.

Déclarant durant le week-end du Grand Prix d'Australie que certaines de ses "démangeaisons ont été ravivées", Horner est convaincu que le pilote de 33 ans est prêt à prendre la piste si Max Verstappen ou Sergio Perez n'est pas en mesure de participer à une course.

"Je dirais qu'il est à environ 10 minutes d'être prêt", a déclaré Horner avant le week-end de l'Albert Park.

"Il est en bonne forme. Il s'est maintenu en forme et en bonne santé".

Assis aux côtés de Zak Brown, PDG de McLaren Racing, Horner a plaisanté : "Nous avons dû le nourrir un peu. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait !"

"Il est revenu un peu maigre, mais il a l'air en meilleure santé maintenant. Je pense qu'il s'entraîne dur et qu'il est prêt à courir si on lui en donne l'occasion."

Red Bull a jusqu'à présent dominé la saison, Verstappen et Perez se partageant les trois victoires en course et l'équipe étant en tête du classement des constructeurs avec 123 points. La firme autrichienne compte 58 points d'avance sur l'Aston Martin, son dauphin.