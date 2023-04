Mercedes cherche toujours la cause de l'explosion du moteur de Russell

Thibaud Comparot

Mercredi 12 Avril 2023 21:30

Mercedes ne sait toujours pas pourquoi l'unité de puissance de George Russell lui a fait défaut lors du Grand Prix d'Australie, a rapporté. Le Britannique de 25 ans était en bonne voie pour obtenir un bon résultat jusqu'à ce que son unité de puissance rende l'âme au 18e tour.

Le jeune pilote britannique de la firme à l'étoile avait réalisé une superbe prestation lors des qualifications, signant le second temps de la séance, derrière l'intouchable Max Verstappen. Au départ de la course, ce dernier a vu George Russell lui prendre l'intérieur et par la même occasion la tête de la course. Piégé par la neutralisation de la course, alors qu'il venait d'effectuer son arrêt au stand, le Britannique pouvait encore espérer monter sur le podium de l'Albert Park. Toutefois, son moteur en a décidé autrement, laissant échapper un large panache de fumée puis des flammes à l'entame du 18e tour de la course.

Selon le média allemand, Auto Motor und Sport, Mercedes est toujours à la recherche de réponses. L'unité de puissance de Russell est actuellement à Brixworth et fait l'objet d'un examen approfondi, dans l'espoir de trouver la cause de la défaillance du moteur. Avant la course de Melbourne, Mercedes a décidé de faire remplacer les échappements de toutes ses voitures, y compris ceux des équipes clientes.

La fiabilité du moteur Mercedes a également posé problème à Lando Norris lors de la première course de l'année à Bahreïn. Le pilote McLaren a vécu un calvaire à Bahreïn et a finalement franchi la ligne d'arrivée avec deux tours de retard. Le Britannique a non seulement dû faire remplacer les MGU-H et MGU-K après la course, mais aussi le moteur à combustion interne et le turbo. C'est dire la fragilité apparente des moteurs Mercedes.