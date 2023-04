Hamilton se réjouit de voir Bottas s'épanouir en F1 après son passage chez Mercedes

Thibaud Comparot

Mercredi 12 Avril 2023 20:32

Lewis Hamilton a fait part de ses impressions sur son ancien coéquipier Valtteri Bottas, et de sa joie de voir que le Finlandais semble apprécier sa vie dans le paddock de la Formule 1.

Bottas a quitté Mercedes à la fin de la saison 2021 après cinq ans de partenariat avec le septuple champion du monde. Il n'a jamais vraiment menacé Hamilton dans la course aux championnats, mais il s'est suffisamment bien accommodé à la voiture pour remporter 10 victoires au cours de ces cinq saisons.

Il court désormais avec Alfa Romeo, et a marqué 49 points en 2022 pour terminer 10e au classement des pilotes.

"C'est génial", a déclaré Hamilton aux médias à Melbourne. "Je viens de voir Valtteri en tongs. C'est formidable de le voir s'épanouir, se sentir de plus en plus à sa place et savoir exactement où il veut aller."

"Je pense que pour tout le monde, c'est juste le processus de découverte, de compartimentage et de création d'un espace propice au bonheur en dehors de la piste".

Valtteri Bottas a été très actif en dehors de la piste ces derniers temps, et Hamilton a admis qu'il était heureux de voir son ancien coéquipier avoir une vie en dehors de la F1.

"Nous travaillons tous très dur", a-t-il déclaré. "Nous voyageons tous beaucoup, nous sommes tous loin de nos familles et de nos amis, alors nous passons à côté de beaucoup de choses."

"Je pense que c'est très important pour la santé mentale, de s'assurer que l'on trouve quelque chose que l'on aime, que ce soit suivre un cours de langue, jouer d'un instrument ou jouer au football, peu importe ce que c'est. C'est donc une bonne chose qu'il s'adonne à ces activités. Je lui souhaite beaucoup de succès.", a conclu le pilote Mercedes.