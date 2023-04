Le PDG d'Audi F1 évoque la qualité qui sera déterminante dans son choix de pilote

Thibaud Comparot

Mercredi 12 Avril 2023 19:43

Audi a désigné une priorité absolue dans le choix des pilotes à engager avant ses débuts en F1 en 2026.

Sauber, qui court actuellement sous le nom d'Alfa Romeo, deviendra l'équipe d'usine d'Audi lorsque la nouvelle réglementation sur les unités de puissance entrera en vigueur dans 3 ans.

Bien que le directeur général d'Audi Formula Racing, Adam Baker, ait laissé entendre qu'il était encore trop tôt pour penser à recruter des pilotes pour la saison 2026, il a souligné la priorité absolue dans l'examen des talents disponibles.

"Avec la première course dans trois ans, il est trop tôt pour parler sérieusement des pilotes, mais l'intérêt pour ce sujet est évident", a déclaré Baker.

"Cependant, toute décision que nous prendrons concernant les pilotes sera basée sur les performances : c'est la priorité absolue."

Si l'embauche d'un pilote allemand tel que Mick Schumacher a été suggérée, l'actuel pilote d'Alfa Romeo, Valtteri Bottas, a exprimé le souhait de rester dans l'équipe au cours de la nouvelle ère.

Audi s'est déjà assuré les services de l'ancien directeur de l'équipe McLaren, Andreas Seidl, pour diriger ses efforts en F1.

Invité à faire le point sur les progrès d'Audi, Allan McNish, ancien pilote de F1 et coordinateur de toutes les activités de sport automobile du groupe Audi, a déclaré au podcast de Motorsport Magazine : "Les derniers mois ont été très chargés."

"Il est clair que l'année 2022 a été mouvementée comme je ne l'avais jamais vu auparavant."

Bien que la firme allemande ait connu le succès sur la scène mondiale en Formule E et dans bien d'autres disciplines, remportant notamment 13 fois les 24 Heures du Mans, Allan McNish a expliqué la frénésie qui entourait actuellement le programme F1 au sein de la marque aux quatre anneaux.

"On peut penser que 2026 est encore assez loin, mais c'est seulement au coin de la rue ", a ajouté l'Écossais de 53 ans. "Il ne reste plus que quelques mois avant la première course."