Sergio Pérez compte bien tenter à nouveau sa chance en 2023, mais le temps presse pour le Mexicain s'il veut un jour devenir champion du monde de Formule 1. Selon Antonio Pérez, père du pilote mexicain, son fils aurait pu l'être il y a longtemps s'il avait eu une F1 compétitive.

Sergio Pérez, ainsi que Max Verstappen, ont de toute évidence la voiture la plus rapide du plateau à l'heure actuelle. Bien que Verstappen soit généralement devant son coéquipier, le Mexicain refuse de jeter l'éponge et de jouer les seconds rôles chez Red Bull. Il l'a d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises dans les médias.

Pour l'instant, le natif de Guadalajara a réussi à engranger 54 points lors des trois premiers Grand Prix de la saison, ce qui le place à 15 points de son coéquipier néerlandais. Il espère pouvoir se battre, à armes égales pour le titre mondial en 2023.

Pérez futur Champion du monde ?

Bien que Sergio Pérez ait maintenant 33 ans et qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat chez Red Bull, son père a révélé il y a quelques semaines que son fils deviendrait, un jour, champion du monde.

"Nous aurons un jour un champion du monde de Formule 1 originaire du Mexique", a-t-il déclaré. "Depuis son enfance, il répète qu'il ne retournera pas au Mexique tant qu'il ne sera pas devenu champion du monde. C'est à partir de maintenant que sa carrière commence vraiment. Nous devons oublier les années qui se sont écoulées parce qu'il n'a pas eu la chance de se battre. Nous allons voir le meilleur de lui, il a encore beaucoup à donner", avait-il déclaré.

Cette fois, Antonio Pérez insiste sur le fait que son fils aurait pu remporter un titre bien plus tôt, mais qu'il n'avait tout simplement pas le bon matériel à sa disposition.

"Si Checo avait eu la chance de piloter avec une équipe de pointe [comme Max ou Lewis] plus tôt, il aurait été champion du monde depuis longtemps", déclare le père du pilote Red Bull au Mexican Racing Team. " Sergio montre des performances similaires à celles qu'il a réalisées depuis son entrée en Formule 1. Malheureusement, il n'a jamais eu d'équipe de pointe pour se battre pour la victoire comme il le fait actuellement", conclut-il.