La F1 et Paramount+ concluent un partenariat pluriannuel

La F1 a annoncé que le service d'abonnement Paramount+ deviendrait un partenaire officiel du championnat dans le cadre d'un accord pluriannuel.

Cette confirmation fait suite à une collaboration fructueuse en matière de sport et de divertissement entre les deux parties la saison dernière.

Ce partenariat sera visible pour la première fois sur le circuit lors du Grand Prix de Miami le mois prochain, avec des marques physiques et numériques qui seront apposées sur la piste.

Cette présence sera également visible à Montréal, Spielberg, Silverstone, Monza, Suzuka, Austin, Mexico, São Paulo et Las Vegas.

Le contenu de Paramount+ "prendra vie" lors des événements de la F1

La F1 déclare que ce nouveau partenariat "réitère l'engagement de la F1 à explorer de nouvelles activités d'engagement des fans".

Ainsi, il est promis que le contenu de Paramount+ "prendra vie" lors des événements, avec "des films à succès et des personnages bien connus qui occuperont le devant de la scène dans les zones réservées aux fans".

"Ce partenariat illustre l'engagement continu de la Formule 1 à explorer de nouvelles voies pour promouvoir le sport et attirer de nouveaux publics", a déclaré Brandon Snow, directeur général des affaires commerciales de la F1.

"Paramount+ et le contenu de sa plateforme sont extrêmement populaires et, comme la F1, ont connu une croissance rapide ces dernières années."

"Ensemble, nous utiliserons nos plateformes mondiales et notre expertise collective en matière de divertissement pour améliorer encore l'expérience des fans et amener la Formule 1 et Paramount+ à de nouveaux niveaux."

Marco Nobili, vice-président exécutif et directeur général international de Paramount+, a ajouté : "Paramount+ continue de rechercher des moyens nouveaux et innovants pour atteindre son public dans le monde entier, et je suis convaincu que ce partenariat avec la Formule 1 continuera de soutenir notre croissance à l'échelle mondiale."

"Devenir partenaire officiel de la Formule 1, c'est donner vie à la marque Paramount+ et à tous nos personnages pour des centaines de millions de fans dans le monde entier."

"Grâce à cet accord global, les mondes du sport automobile et du divertissement se rejoindront, ce qui donnera lieu à de puissantes opportunités de narration sur et en dehors de la grille."