Clarkson révèle pourquoi "la F1 ne fonctionne qu'à la télévision"

Jeremy Clarkson, animateur de "The Grand Tour" sur Amazone, a admis que la F1 "ne fonctionnait qu'à la télévision" après sa récente apparition au Grand Prix de Bahreïn.

L'animateur de télévision est connu pour être un fan de longue date de la F1, sa première visite sur un circuit ayant eu lieu lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 1973. Toutefois, il reconnait que la F1 lui semble aseptisée lorsqu'on assiste à un GP depuis les tribunes.

"Il faut être très chanceux pour assister à un fait de course, et même si c'est le cas, c'est généralement terminé en un éclair et il n'y a pas de ralentis pour vous aider à comprendre ce qui l'a provoqué."

"C'est donc un sport qui n'a jamais vraiment fonctionné ailleurs qu'à la télévision."

L'excitation tourne à la confusion

Évoquant sa venue au Grand Prix de Bahreïn, Clarkson a ajouté : "Martin (Brundle) a dû se dépêcher de s'occuper de ses tâches de commentateur et j'ai dû me rendre au sommet de la tour du circuit, ce qui m'a permis d'avoir une bonne vue de l'action."

"J'étais vraiment très excité. J'étais gonflé à bloc. Ma première course depuis des années, sous le soleil couchant du désert, entouré de glamour, de bruit et de l'attente excitante d'un fait de course dans le premier virage."

"Je me suis élancé hors de l'ascenseur, j'ai couru devant le bar - j'étais si excité - et j'ai pris place sur le balcon alors que les feux s'éteignaient. Il y a eu du bruit et puis un serpentin de voitures est passé en trombe. Puis il y a eu moins de bruit pendant un moment, puis elles sont repassées en trombe et je me suis rendu compte que je ne savais pas qui était où dans ce petit train-train."

"Je suis donc retourné dans la tour, j'ai trouvé un canapé et j'ai commencé à regarder la télévision. Et c'est là que je suis resté, à parler avec Bernie Ecclestone et tous les autres, jusqu'à ce que Max gagne".