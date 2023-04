Les habitants de Las Vegas "contrariés" par les préparatifs du Grand Prix de F1

Thibaud Comparot

Mardi 11 Avril 2023 18:37

Des rumeurs font état de la colère des habitants de Las Vegas face aux changements nécessaires pour préparer la ville à l'arrivée de la F1 en novembre prochain.

La F1 fera son grand retour dans la ville du Nevada cette année sur un tout nouveau tracé, empruntant l'emblématique Strip.

McLaren annonce des livrées spéciales "Triple Crown" pour l'Indy 500Lire plus

Dans le cadre de la préparation de l'événement, les rues de Las Vegas seront recouvertes d'un asphalte adapté aux Formule 1.

Tick Segerblom, commissaire du district E du comté de Clark, a déclaré à KSNV : "Nous avons signé pour dix ans. Honnêtement, la première année sera la plus difficile, car nous apprenons à faire les choses, y compris à asphalter la route."

"Il y a des gens qui sont contrariés par ce qui se passe. Il n'en reste pas moins qu'une fois que nous aurons réussi à le faire, nous ferons ce que nous savons faire de mieux."

"Il n'existe pas d'autre endroit au monde que Las Vegas pour accueillir la Formule 1".

Un petit prix à payer pour un succès annoncé

Si les habitants de la région ne sont pas forcément très satisfaits des perturbations engendrées par la préparation de l'événement, les retombées économiques prévues, qui s'élèvent à 1,3 milliard de dollars, devraient en rassurer plus d'un.

Cet impact est nettement supérieur à celui prévu pour le Super Bowl 2024, qui devrait générer entre 600 et 800 millions de dollars. Les pilotes boucleront à 50 reprises les 6,120 km et 17 virages de cette piste nouvellement créée. La course se déroulera de nuit le 18 novembre prochain.

Szafnauer - Le regain de performance d'Alpine au GP d'Australie est un MYSTÈRELire plus

La F1 fait son retour dans la Sin City après une dernière édition organisée en 1982. Cet événement constituera la troisième manche se déroulant sur le sol américain ainsi que l'avant-dernière manche de la saison, quel pilote succédera à Michele Alboreto, dernier vainqueur à Las Vegas ?