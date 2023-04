Thibaud Comparot

Mardi 11 Avril 2023 15:54

Otmar Szafnauer, directeur de l'écurie Alpine, a admis qu'il ne savait pas exactement pourquoi les performances de l'équipe s'étaient autant améliorées à Melbourne. Cela a permis à Pierre Gasly d'espérer pouvoir accrocher un podium, avant l'accident en fin de course.

Un crash spectaculaire entre Esteban Ocon et Pierre Gasly a malheureusement ruiné les ambitions d'Alpine, après avoir montré un bon rythme de course sur le circuit de l'Albert Park. À part déconcerter les ingénieurs, cette soudaine vitesse semble être encourageante pour Bakou et pour le reste de la saison.

Szafnauer avait quelques théories pour expliquer ce soudain regain de compétitivité, mais il a reconnu qu'il faudra examiner ce qu'ils ont fait de bien pendant la longue période qui sépare les Grand Prix d'Australie et d'Azerbaïdjan.

"Nous devons nous pencher sur la question, car la voiture n'a pas beaucoup changé par rapport à la dernière course", a-t-il déclaré. "Peut-être avons-nous perfectionné les réglages…"

Alpine va recoller les morceaux et passer au bleu à Bakou

Le directeur de l'écurie a toutefois admis que le temps de l'équipe sera fractionné au cours des semaines précédant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. En effet, l'accident entre Ocon et Gasly les a obligés à se démener pour fabriquer de nouvelles pièces sur les deux A523.

"Ce n'est pas encore un problème au niveau du plafond budgétaire, même si l'accident est coûteux pour nous", a admis Szafnauer. "Mais l'accident a modifié certaines de nos priorités. Pour Bakou, nous avons d'abord besoin de pièces de rechange."

"Des éléments tels qu'un aileron avant ne peuvent pas être facilement reconstruits en deux semaines. Nous devons encore voir si cela a un impact sur la possibilité de poursuivre notre programme de développement."

"Les deux pilotes se sont excusés pour cet accident, a-t-il ajouté. "Cela montre qu'ils ont tous les deux fait preuve d'un grand sens des responsabilités et d'une grande capacité de réaction. C'est pourquoi nous considérons qu'il s'agit d'un accident de course normal."