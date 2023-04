Thibaud Comparot

Vendredi 7 Avril 2023 18:12

En l'espace d'un an, la situation en F1 a incontestablement changé pour certains des plus grands pilotes et écuries du plateau.

On a longtemps espéré que la réglementation actuelle donnerait lieu à des résultats moins prévisibles.

Bien que Red Bull se soit relevé d'un début de saison compliqué en 2022, la firme autrichienne a mis les bouchées doubles pour bien débuter en 2023. En effet, depuis le début de la saison, Red Bull a remporté trois victoires en autant de courses.

Ceux qui ont progressé en 2023

RED BULL

Il y a des gagnants très clairs. Le premier d'entre eux est le double champion du monde en tire.

L'année dernière, Verstappen avait abandonné deux des trois premières courses et n'avait marqué que 25 points sur cette période, grâce à sa victoire en Arabie saoudite. Cette fois-ci, il a été presque irréprochable et a enregistré 69 points sur 78 possibles.

Il gagne ainsi CINQ places par rapport à la même époque l'an dernier.

Grâce à une fiabilité accrue, Sergio Perez a également gagné une place et se retrouve deuxième avec 24 points de plus qu'en 2022.

ASTON MARTIN

Soyons honnêtes, Aston Martin est le plus grand gagnant de cette intersaison.

Fernando Alonso s'envole avec des podiums lors de chacune des trois courses disputées à ce jour, un taux de réussite qui lui a permis de gagner 11 places par rapport à la même époque l'an dernier, avec une augmentation massive de 43 points - la deuxième plus grande amélioration derrière Verstappen.

L'Espagnol est également deuxième en termes de nombre de places gagnées, cet honneur revenant à son coéquipier Lance Stroll, qui a gagné 12 places pour se classer sixième au classement général.

Les perdants en 2023

FERRARI

L'an dernier, Charles Leclerc avait remporté deux victoires lors des trois premières courses. Cette année, il n'a terminé qu'une seule course dans le même laps de temps.

Dixième du classement avec six points, il perd neuf places et 65 points.

Si Carlos Sainz ne perd qu'une place, son retard de 13 points d'une année sur l'autre fait peine à voir.

HAAS

Il est peut-être injuste de regrouper Nico Hülkenberg dans cette catégorie, étant donné qu'il n'a participé qu'à deux des premières courses l'année dernière, et encore, c'était pour Aston Martin.

En ce qui concerne Kevin Magnussen, le Danois a perdu huit places et 11 points par rapport à 2022.

Certes, 10 des 12 points qu'il a récoltés lors des premières courses de l'année dernière proviennent d'un superbe retour au Grand Prix de Bahreïn, mais étant donné que Haas semblait être une équipe en pleine ascension, ce recul ne peut être acceptable.

Sa perte de huit places est la deuxième derrière Leclerc, tandis que Sainz, Leclerc et Esteban Ocon ont tous enregistré des pertes de points plus importantes.

Résultats complets du comparatif 2022-2023

1 : Max Verstappen - 69 points (gagne cinq places et 44 points) 2 : Sergio Perez - 54 pts (une place de plus et 24 points) 3 : Fernando Alonso - 45 pts (11 places et 43 points) 4 : Lewis Hamilton - 38 pts (+1 place et +10 points) 5 : Carlos Sainz - 20 pts (2 places et 13 points en moins) 6 : Lance Stroll - 20 pts (12 places et 20 points en plus) 7 : George Russell - 18 pts (5 places en moins et 19 points) 8 : Lando Norris - 8 pts (au même niveau mais avec un recul de 8 points) 9 : Nico Hülkenberg - 6 pts (gagne 10 places et 6 points) 10 : Charles Leclerc - 6 pts (9 places et 65 points en moins) 11 : Valtteri Bottas - 4 pts (perd une place et huit points) 12 : Esteban Ocon - 4 pts (5 places et 16 points perdus) 13 : Oscar Piastri - 4 pts (Première saison) 14 : Pierre Gasly - 4 pts (perd deux places et deux points) 15 : Zhou Guanyu - 2 pts (au même niveau mais avec un point de plus) 16 : Yuki Tsunoda - 1 pts (perd trois places et trois points) 17 : Kevin Magnussen - 1 pts (8 places et 11 points perdus) 18 : Alex Albon - 1 pts (deux places en moins mais un point en plus) 19 : Logan Sargeant - 0 pts (Première saison) 20 : Nyck de Vries - 0 pts (Première saison)