Mercedes défend la stratégie de George Russell en Australie

James Allison, directeur technique de Mercedes, a défendu la décision qui a finalement écarté George Russell de la tête de la course lors du Grand Prix d'Australie.

George Russell avait pris la tête de la course, dès le premier virage sur la piste de l'Albert Park. Cependant, il a été relégué en milieu de peloton après que Mercedes a décidé de le faire passer au stand, alors que la voiture de sécurité était en piste.

Cependant, un tour après son arrêt, les drapeaux rouges ont été déployés et plutôt que de bénéficier d'un changement de pneus presque gratuit, Russell a été contraint de regarder ses rivaux changer de pneus lors de l'interruption de la course.

"Si tôt dans la course, c'est juste le moment de savoir si un arrêt de la voiture de sécurité va vous aider ou vous laisser dans une situation un peu plus difficile", a déclaré Allison sur une vidéo de débriefing de Mercedes.

"Et donc, vous pouvez voir que lorsque cela s'est produit, nous avons choisi de diviser nos stratégies entre les deux voitures".

"Nous avons fait rentrer George, mais nous avons laissé Lewis en dehors parce qu'à ce moment-là, c'est très délicat de savoir si vous allez tirer un avantage de l'arrêt ou non. Et en faisant rentrer l'un et pas l'autre, vous divisez le risque ; c'est comme un pari à l'amiable."

"Il se trouve qu'après cette décision, il semblait que nous avions probablement fait le bon choix en faisant rentrer George, simplement pour tirer le meilleur parti d'un arrêt au stand peu coûteux sous la voiture de sécurité."

"Mais tout cela a été réduit à néant lorsque le drapeau rouge a été déployé quelques secondes plus tard."

"Nous avons été très surpris par le drapeau rouge, car pour nous, il s'agissait d'un incident qui aurait pu être résolu sous le drapeau jaune", a ajouté Allison.

"Bien sûr, au moment où le drapeau devient rouge, même si vous avez un arrêt bon marché sous la voiture de sécurité, ce n'est pas aussi bien que l'arrêt gratuit que vous obtenez sous le drapeau rouge."

"Je pense que la décision reste valable sur les mérites que nous avons pris en compte lorsque nous l'avons prise, mais évidemment, une fois que le drapeau rouge est sorti, cela signifiait clairement que George avait perdu gros", a conclu James Allison.