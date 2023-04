Ferrari conteste la pénalité de Carlos Sainz reçue au GP d'Australie

Thibaud Comparot

Vendredi 7 Avril 2023 13:38

Ferrari a déposé une demande de révision concernant la pénalité infligée à Carlos Sainz lors des derniers instants du Grand Prix d'Australie.

Carlos Sainz a reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir provoqué une collision avec l'Aston Martin de Fernando Alonso. Les deux pilotes sont entrés en contact lors du dernier départ arrêté.

Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes devient MILLIARDAIRELire plus

La sanction a été donnée avant la reprise du dernier tour derrière la voiture de sécurité. Cela a conduit Sainz à exprimer sa frustration à la radio de l'équipe et à demander aux commissaires de lui donner l'occasion de s'expliquer sur l'incident.

Les voitures ont été replacées dans l'ordre de la grille de départ pour la dernière reprise, avec Sainz en quatrième position. Cependant, il a chuté à la 12e place du classement final après que la pénalité soit entrée en vigueur au moment de franchir la ligne d'arrivée.

"Comme nous discutons avec la FIA, et que nous avons envoyé le rapport à la FIA, je ne veux pas divulguer les détails de cette discussion", a déclaré le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur.

"La seule chose est qu'à propos de Gasly [et] Ocon, et de Sargeant avec De Vries au virage 1, la réaction des commissaires n'a pas été la même. Mais je veux éviter de faire des commentaires".

Les commissaires devront d'abord décider s'ils répondent au cas de Ferrari à la lumière d'un "nouvel élément significatif et pertinent" et ensuite prendre une décision basée sur la nouvelle preuve dans le cas où ils choisiraient de poursuivre.

Vasseur : "Le cas était très spécial"

"Dans un premier temps, ils examineront notre requête pour voir s'ils peuvent rouvrir le dossier", a ajouté le français. "Nous aurons ensuite une deuxième audience un peu plus tard."

Arrestation effectuée dans l'enquête sur le vol de la montre de LeclercLire plus

"Ce que nous pouvons espérer, c'est au moins une discussion ouverte avec eux, et aussi pour le bien du sport, d'éviter ce genre de décision quand vous avez trois cas dans le même virage, et pas la même décision."

"La plus grande frustration a été ressentie par Carlos. Parce que le cas était très spécial, et dans ce cas, je pense qu'il aurait été logique, étant donné que la course était terminée, que cela n'affectait pas le podium, d'avoir une décision comme Gasly et Ocon."