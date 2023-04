Pirelli confirme l'expérimentation d'un nouveau format de qualifications à Imola

Thibaud Comparot

Jeudi 6 Avril 2023 14:12

Un nouveau format de qualif sera testé à Imola pendant le week-end du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le type de pneus en Q1, Q2 et Q3 sera imposé par Pirelli.

La Formule 1 a pour objectif de devenir neutre sur le plan environnemental d'ici 2030 et ses règlements sportifs sont conçus pour réduire les émissions de manière significative au cours des prochaines années.

Pirelli, le fabricant de pneus de la F1, souhaite également apporter sa pierre à l'édifice et la marque italienne a donc déjà annoncé des économies pour cet hiver. On sait maintenant que Pirelli choisira le week-end d'Imola pour tester pour la première fois un nouveau système d'allocation des pneus pendant les qualifications de ce Grand Prix.

"Un nouveau format de qualification sera mis en place à Imola, où un seul type composé sera utilisé lors de chaque séance", a confirmé Mario Isola, chef de Pirelli, dans le communiqué de presse. Le plan pour les qualifications à Imola est d'utiliser les pneus durs en Q1. En Q2, le pneu médium sera le pneu obligatoire et en Q3, ce sera le composé le plus tendre. Ainsi, le nombre de trains de pneus que Pirelli doit apporter à chaque pilote passe de treize à onze.

Le week-end dernier a montré que la montée en température de la gomme peut jouer un rôle crucial et il est possible que Pirelli accorde une attention particulière à ce point lors du premier week-end de course en Italie. Soulignant qu'il s'agit d'une phase expérimentale, la marque a révélé qu'il y aura un autre week-end de course où Pirelli n'autorisera pas la sélection libre des pneus. Cette "allocation alternative de pneus sera également utilisée lors d'un autre week-end de course cette année, après Imola", a déclaré Isola.