Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes devient MILLIARDAIRE

Thibaud Comparot

Jeudi 6 Avril 2023 17:33

Une nouvelle liste des milliardaires du monde du sport révèle que le directeur de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, pèserait désormais 1 milliard de dollars.

L'Autrichien figure pour la première fois dans le classement Forbes, rejoignant ainsi la légende du basket-ball LeBron James et le golfeur Tiger Woods.

En plus de diriger l'équipe Mercedes, l'Autrichien possède un tiers de Mercedes Benz Grand Prix Ltd, qui s'est avéré être un investissement lucratif grâce à l'impressionnante réussite de l'équipe.

Les investissements de Wolff en Formule 1

Mercedes n'est pas le premier investissement de Wolff dans le sport automobile.

L'Autrichien a acheté une part de l'écurie de Formule 1 Williams en 2009 et a rejoint son conseil d'administration.

Il y est resté jusqu'en 2013, date à laquelle il est devenu directeur exécutif de l'équipe Mercedes, avant de vendre ses dernières actions Williams en 2016.

La domination de Mercedes dans l'ère du turbo hybride a permis à l'équipe de remporter huit titres mondiaux chez les constructeurs et sept chez les pilotes, un niveau de réussite qui a ajouté une valeur significative aux actions de Toto Wolff.

Selon Forbes, en 2019, l'écurie Mercedes valait 1,15 milliard de dollars

Wolff a encore accru son influence en 2020 en investissant dans Aston Martin Lagonda avant qu'elle ne revienne sur les circuits de Formule 1. Il détient une participation de 0,95 % dans la société en tant qu'investisseur privé.

Au moment de l'investissement, un porte-parole de Mercedes a déclaré : "Il s'agit d'un investissement financier et le partenariat et le rôle exécutif de Toto au sein de Mercedes ne sont pas affectés par la transaction."

Forbes attribue le mérite aux "nouveaux médias comme Netflix" en particulier, affirmant qu'ils ont transformé Toto Wolff "en une célébrité grâce à l'effet de sa série documentaire Drive to Survive."

L'émission a gagné en popularité dans le monde entier et a attiré un public plus jeune vers le sport. Sa quatrième saison, qui couvrait la lutte pour le titre controversée et passionnée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, a rencontré un énorme succès.

Forbes note également que l'intérêt financier de Wolff dans le sport a commencé avant qu'il ne gagne une telle popularité. "Il a acheté l'équipe de Formule 1 en 2013, bien avant que les valeurs de l'équipe ne montent en flèche, et a conduit Mercedes à huit championnats des constructeurs d'affilée."

Outre la construction d'une équipe de classe mondiale et d'une fortune considérable en Formule 1, Wolff a fondé des sociétés d'investissement et investi dans des entreprises telles que HWA AG, qui développe des composants pour les voitures Mercedes.