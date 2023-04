Thibaud Comparot

Jeudi 6 Avril 2023 15:14

Les autorités italiennes ont arrêté quatre personnes soupçonnées d'avoir volé en avril dernier une montre de luxe appartenant à Charles Leclerc, pilote de Formule 1 pour la Scuderia Ferrari.

Le pilote de Ferrari s'est fait voler sa montre Richard Mille alors qu'il visitait la ville de Viareggio, sur la côte italienne.

Zak Brown souhaite organiser un combat de boxe avec Toto Wolff à Las VegasLire plus

Le vol a eu lieu lorsque Leclerc a été approché pour un selfie par deux "fans" portant des casques de moto.

Dans un communiqué, les carabiniers ont indiqué que deux "montres de valeur" avaient été découvertes au domicile de l'un des suspects, à l'issue d'une enquête qui a duré plusieurs mois.

Après avoir effectué une surveillance vidéo et interrogé divers témoins, les suspects, tous originaires de la ville portuaire de Naples, ont été retrouvés par les agents et placés en détention. Ils sont tous connus de la police et ont un casier judiciaire, ont indiqué les carabiniers.

Marko à propos du contrat de Verstappen : "La meilleure décision de tous les temps"Lire plus

Il n'a pas encore été confirmé que l'une de ces montres soit celle qui a été volée à Charles Leclerc.

Il est également rapporté que d'importantes sommes d'argent ont été retrouvées sur les lieux.