Zak Brown souhaite organiser un combat de boxe avec Toto Wolff à Las Vegas

Thibaud Comparot

Jeudi 6 Avril 2023 12:53

Zak Brown était incroyablement heureux après le Grand Prix d'Australie de dimanche dernier. Le patron de l'écurie McLaren semblait tellement satisfait des premiers points de l'écurie britannique qu'il a dévoilé certains de ses plans et idées les plus incroyables.

En effet, Zak Brown aimerait concourir contre le patron de l'écurie Red Bull en organisant une course en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, a également été convié à cette course des directeurs d'écurie.

Une course et match de boxe entre directeurs d'écurie

"Nous avons parlé de courir face à Christian à Silverstone parce que j'ai déjà couru contre lui dans le passé", a expliqué Brown à Sky Sports après la course de Melbourne. L'Américain a participé au championnat britannique de Formule 3 pour Mark Bailey Racing en 1994 et 1995. Au cours de ces saisons, Horner a couru pour Fortec Motorsport et TOM'S GB.

"J'en ai également discuté avec Toto, nous verrons s'il est prêt à le faire. Quand on va à Vegas, qu'est-ce qui fait la réputation de Vegas ? Un petit match de boxe ? Je suis prêt".

On ne sait pas si Wolff ou Horner sont prêts à accepter l'une ou l'autre invitation, mais une chose est certaine, il y aura du public !

Alors que McLaren vit un début de saison compliqué en 2023, Zak Brown espère que son écurie se battra régulièrement avec Red Bull et Mercedes en 2025. La firme britannique fait le dos rond depuis maintenant plusieurs saisons, mais redouble d'efforts en coulisse pour revenir en haut de la grille. La nouvelle soufflerie, tant attendue par l'équipe, devrait bientôt être prête, permettant à McLaren de progresser.