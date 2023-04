Thibaud Comparot

Jeudi 6 Avril 2023 11:20

Max Verstappen, double champion du monde de Formule 1, a décroché le week-end dernier sa 37e victoire en Grand Prix. Cette victoire à Melbourne est la première de Red Bull depuis 2011. Pour Helmut Marko, c'est la confirmation que le super-contrat du pilote hollandais est plus que justifié.

La troisième manche du Championnat du monde a été riche en rebondissements. Bien que Verstappen ait commencé la course en pole position, il a vu George Russell le dépasser au premier virage. Quelques instants plus tard, c'est Lewis Hamilton qui s'est porté à la hauteur du pilote Red Bull, le faisant dégringoler en troisième position. Toutefois, il a su se ressaisir et reprendre, quelques tours plus tard, la tête de la course.

Un contrat gagnant-gagnant pour Red Bull et Verstappen

En 2023, Max Verstappen a pour objectif de décrocher un troisième titre mondial. En montant sur le podium à Melbourne, le Batave est venu égaler Ayrton Senna avec ses 80 podiums. Le pilote de 25 ans dispose aujourd'hui d'un contrat estimé à 55 millions de dollars et, selon Marko, le Néerlandais le vaut bien.

"C'est l'une des meilleures décisions que nous ayons prises en signant un contrat aussi long avec lui. Cette stabilité est très importante pour l'équipe et Max bénéficie également d'une certaine sécurité."

Le contrat du double champion du monde de Formule 1 court jusqu'à la fin de 2028 et il s'agit du plus long contrat signé par un pilote dans l'histoire de la discipline.

En 2023, le pilote Red Bull pilote avec prudence et raison, un comportement qui tranche avec son pilotage des saisons passées. Dans le passé, le Néerlandais défendait chaque position bec et ongles, mais aujourd'hui, il pense sur le long terme.

"Max a contrôlé la course et n'a pas fait d'erreurs. Mais nous sommes habitués à cela de sa part. Quand il est en tête, on sait que tout va bien se passer", observe-t-il. "Il s'est très bien débrouillé. Au début, il était un peu sur la réserve, pas trop agressif. Il a gardé une certaine distance et a frappé au bon moment", conclut Marko à propos du début de course de Verstappen sur l'Albert Park.