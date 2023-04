Mercedes : Mick sera dans la voiture, point final - Wolff

Thibaud Comparot

Lundi 3 Avril 2023 15:54

Mick Schumacher pilotera bien une Mercedes cette année si l'un des pilotes titulaires n'est pas en mesure de le faire.

C'est le message clair de Toto Wolff, patron de l'écurie, qui a nié que le nouveau rôle de Mick Schumacher chez Mercedes soit davantage symbolique que réel.

Pourtant, lorsque Lewis Hamilton a souffert du Covid 19 en 2020, Wolff a choisi de faire appel à George Russell plutôt qu'à Nyck de Vries ou Stoffel Vandoorne, les réservistes officiels de l'écurie.

Wolff affirme que ce n'est pas (ou plus) le cas chez Mercedes depuis l'arrivée de l'ancien pilote Haas.

"Si l'un de nos pilotes se blesse, Mick sera dans la voiture. Point final, fin de la discussion", a-t-il déclaré au journal suisse Blick.

Toutefois, jusqu'à présent, Schumacher n'a toujours pas pris le volant d'une F1 badgée Mercedes.

"Nous essayons de lui préparer une ancienne F1 dès que possible", insiste Wolff.

"Tout ce que je peux dire, c'est que ses parents n'ont rien fait de mal en l'élevant. Et je suis d'accord pour dire que si Michael avait été avec son fils pendant ces deux années chez Haas (Gunther) Steiner n'aurait pas osé traiter Mick comme il l'a fait", a conclu le directeur de la firme allemande.

Mick Schumacher retrouvera-t-il une place de titulaire en F1 ?

Il faut l'avouer, l'avenir du pilote allemand en F1 est plutôt flou. S'il a trouvé une place de choix chez Mercedes, même en tant que pilote de réserve, il n'est pour autant pas assuré de retrouver un volant de titulaire dans un avenir proche. En effet, les opportunités en F1 sont rares et chères. De plus, Nico Hülkenberg, son remplaçant chez Haas, écorne indirectement l'image et les performances de Schumacher chez Haas. L'ancien pilote Renault, qui a lui aussi été pilote de réserve pendant plusieurs saisons, bat régulièrement Kevin Magnussen en 2023. Ce dernier avait surclassé Mick Schumacher en 2022, faisant lui aussi un retour surprise en F1.

Cependant, ces dernières années, Mercedes a toujours trouvé des baquets de titulaires en F1 à ses pilotes de réserve (Nyck de Vries & Esteban Ocon). Les occasions ne manqueront pas pour Mick Schumacher, mais d'autres pilotes comme Daniel Ricciardo ainsi que des pilotes de Formule 2 sont eux aussi aux aguets.