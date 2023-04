Un spectateur de F1, présent dans les tribunes de Melbourne, a été heurté par des débris de la voiture de Kevin Magnussen lors du Grand Prix d'Australie.

Will Sweet a déclaré à la station de radio locale 3AW de Melbourne qu'il avait été blessé au bras alors qu'il se trouvait près du deuxième virage de l'Albert Park. C'est dans ce même virage que La Haas de Kevin Magnussen a heurté le mur en bord de piste, projetant dans les airs son pneu ainsi que des débris.

Des photos ont été diffusées sur les médias australiens montrant Sweet avec un bras ensanglanté et le débris qui a franchi la barrière de sécurité, mettant une fois de plus l'accent sur les protocoles de sécurité.

Selon Sweet, les débris de la voiture ont volé "tout droit, bien au-dessus de la clôture" avant de le frapper.

"Il m'a tapé au bras et j'étais là, en train de saigner", a-t-il déclaré.

"Mon bras couvrait l'endroit où mon cou aurait dû se trouver, mais s'il avait touché ma fiancée, il l'aurait touchée en pleine tête."

"Je me suis rendu compte de sa taille et de son poids. Une partie était déchiquetée et vraiment tranchante. Si elle m'avait frappé sous un autre angle, cela aurait pu être terrible."

JUST IN: Will Sweet was hit by his favourite driver @KevinMagnussen’s flying debris in yesterday’s race. It left a deep cut on his arm. He didn’t even get to keep the mangled metal - other fans took off with it. @sunriseon7 #7newsmelb #GrandPrix2023 pic.twitter.com/OfC6Z0S3mL