Thibaud Comparot

Dimanche 2 Avril 2023 23:59

Les organisateurs du Grand Prix d'Australie ont reconnu des manquements "inacceptables" en matière de sécurité qui ont entraîné une "invasion de la piste" à la fin d'une course chaotique à Melbourne.

La société du Grand Prix d'Australie a été convoquée devant les commissaires de la FIA à la suite d'une "invasion de la piste par des spectateurs" à la fin de la course.

L'épreuve de l'Albert Park s'est terminée dans la controverse avec un drapeau rouge en fin de course, un ultime départ arrêté chaotique, a entrainé une confusion sur l'ordre de marche du peloton pour un tour de « parade » derrière la voiture de sécurité.

L'invasion de la piste met fin à une journée de chaos à Melbourne

Avant que Max Verstappen ne franchisse la ligne d'arrivée devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso, le commentateur de Sky Sports David Croft a fait allusion à des fans qui escaladaient les barrières de sécurité près de la ligne droite départ-arrivée.

Fans are seen invading the track as the cars are still out on the circuit... 😬 pic.twitter.com/iI1dmg64Xv — RBR Daily (@RedBullUpdates) April 2, 2023

Les organisateurs admettent des défaillances en matière de sécurité

Les organisateurs ont ensuite été convoqués devant la FIA, et les résultats de cette audition ont été accablants.

Un document de la FIA confirmant ses conclusions et ses décisions stipule que : "Le promoteur a admis en toute franchise les manquements en termes de protocoles de sécurité et de mesures de sûreté. Le promoteur a approuvé le rapport du délégué sportif de la FIA et du directeur de course et a reconnu qu'il s'agissait d'une situation inacceptable qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses."

La FIA a confirmé que le promoteur (Australian Grand Prix Corporation) avait enfreint l'article 12.2.1.h du Code Sportif International 2023 de la FIA, et a exigé un "plan formel de remédiation" pour répondre aux "graves préoccupations" soulevées par l'incident de dimanche.

L'AGPC présente son plan d'examen

L'AGPC a présenté son plan pour répondre à ces préoccupations dans un courriel, déclarant : "Nous proposons donc les projets de mesures correctives suivants afin de prendre activement des mesures pour garantir qu'il n'y aura pas d'autres transgressions :

"a. Un examen complet de la violation précoce de la piste et de la protection de la voiture de Hülkenberg par les commissaires sera effectué.

"b. Un examen complet du plan sera effectué.

"c. Les résultats et les conclusions de ces examens ainsi que les recommandations détaillées seront documentés et fournis à la FIA par l'intermédiaire de l'ASN pour commentaires et approbation, le cas échéant.

"d. Les examens susmentionnés comprendront la consultation de la police de Victoria, de la Formule 1, de la FIA et des autres parties prenantes susmentionnées.

"e. Le promoteur a demandé qu'on lui donne jusqu'au 30 juin 2023 pour mener à bien ce qui précède.

L'incident a également été soumis au Conseil mondial du sport automobile de la FIA afin de déterminer si des mesures ou des sanctions supplémentaires sont nécessaires.