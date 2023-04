Ocon révèle les excuses de Gasly après leur accrochage en Australie

Thibaud Comparot

Dimanche 2 Avril 2023 23:54

Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont parlé et ont trouvé un terrain d'entente, après que les pilotes de l'écurie française se soient heurtés dans les derniers instants du Grand Prix d'Australie.

Alpine avait pour objectif de marquer de gros points à l'Albert Park, mais le chaos entourant un nouveau départ après un drapeau rouge en fin de course a vu les deux pilotes s'accrocher et abandonner après avoir subi d'importants dégâts sur les deux voitures.

Gasly a quitté la piste après avoir bloqué ses roues dans le premier virage, avant de toucher Ocon au moment de rejoindre la piste.

Gasly, qui faisait l'objet d'une enquête pour cet incident, s'est excusé et Ocon a déclaré à Sky Sports : "J'aurais pu m'accrocher avec n'importe qui parce qu'il y avait beaucoup de voitures qui partaient en vrille."

"De toute évidence, Pierre ne m'a pas laissé beaucoup d'espace, mais il n'y a pas de rancune. Il est venu s'excuser et comme je l'ai dit, cela aurait pu être n'importe qui."

"Je me sens bien. J'ai un peu mal à la tête. Le coup a été rude, mais ça va aller. Je suis plus fort que ça, donc je vais survivre".

Ocon rejette l'excuse de la chauffe des pneus

À la question de savoir si ces difficultés de mise en température étaient à l'origine des scènes chaotiques des derniers tours, Ocon a répondu : "Nous avons fait des tours de préparation en qualifications et d'autres choses pour chauffer les pneus et évidemment, nous n'avons pas pu le faire en course. "

"Mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle tant de pilotes sont sortis. Ils ont poussé pour obtenir un résultat et ont pris des risques."