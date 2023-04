Les organisateurs du GP d'Australie convoqués par la FIA après l'invasion de la piste par des fans

Thibaud Comparot

Dimanche 2 Avril 2023 13:48

Les commissaires de la FIA ont convoqué "l'Australian Grand Prix Corporation" à la suite d'une "invasion de la piste par les spectateurs" intervenue avant la fin de l'épreuve.

La course de Formule 1 qui s'est déroulée sur l'Albert Park s'est terminée sur une controverse et un drapeau rouge en fin de course. Un redémarrage chaotique s'en est suivi, entraînant une confusion sur l'ordre de passage du peloton avant un dernier tour de parade derrière la voiture de sécurité.

Avant que Max Verstappen ne franchisse la ligne d'arrivée devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso, le commentateur de Sky Sports David Croft a remarqué que des fans escaladaient les barrières de sécurité près de la ligne droite départ-arrivée.

Il n'y a pas eu d'images pour confirmer cela ni d'autres commentaires dans le document de convocation des commissaires.

Cependant, Hamilton avait fait part de l'invasion de la piste lors d'une conversation avec son ingénieur de course Peter Bonnington. Le pilote britannique déclarait alors : "Il y a des gens sur la piste, des fans sont montés".