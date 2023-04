Haas dépose une réclamation contre le résultat du GP d'Australie

Thibaud Comparot

Dimanche 2 Avril 2023 11:46

Haas a protesté les résultats du Grand Prix d'Australie après une fin de course controversée.

Nico Hulkenberg a terminé à la septième place après avoir impressionné tout au long du week-end sur le circuit de l'Albert Park.

L'Allemand avait évité un accident lors du redémarrage de la course après une deuxième phase de drapeaux rouges, les voitures autour de lui s'étant accrochées.

Carlos Sainz a touché l'Aston Martin de Fernando Alonso dans le premier virage, et le double champion du monde est un temps sorti des points.

Pierre Gasly a bloqué ses roues au premier virage et est sorti de la piste, forçant Sergio Perez à sortir en même temps que lui. Il a ensuite rejoint la piste, percuté par son coéquipier Esteban Ocon à la sortie du deuxième virage.

Lance Stroll a ensuite dépassé Sainz dans le troisième virage, avant de sortir dans les graviers, quittant ainsi le top 10.

Hulkenberg s'est retrouvé quatrième sur la route, derrière Sainz qui s'est vu infliger une pénalité de cinq secondes pour son implication dans la collision avec Alonso.

Mais pendant le drapeau rouge qui a suivi et parce que la course a été arrêtée avant que le leader n'atteigne la ligne de chronométrage du premier secteur, la FIA a remanié le peloton dans un ordre qui ressemble à la grille de départ de la course, moins les voitures trop endommagées pour continuer.

Hulkenberg a ainsi été privé de ce qui aurait dû être son premier podium en F1, attendu depuis longtemps.

Un document publié par les commissaires de course de la FIA a confirmé la réclamation de Haas, un représentant de l'équipe devant assister à l'audience.