Isola - Jamais une une décision facile de prolonger l'aventure en F1

Mario Isola, directeur de Pirelli en F1, a reconnu qu'il était difficile de prendre une décision finale quant à la poursuite de la fourniture de pneus pour la Formule 1.

Le fabricant italien de pneus est le seul fournisseur des écuries de F1 après avoir pris le relais de Bridgestone en 2011.

Au début du mois, la FIA a lancé un appel d'offres pour que les fabricants se portent candidats à un accord exclusif pour le championnat à partir de 2025-27. En cas d'accord, un fournisseur devra également fournir de la gomme pour les séries de support comme la F2 et la F3.

Pirelli a fait part de son intérêt pour l'extension de ses relations avec la F1

À la question de savoir si cette décision avait été "facile" à prendre, Isola a répondu : "Ce n'est jamais une décision facile parce que nous investissons beaucoup de ressources et d'argent dans la Formule 1, mais nous sommes satisfaits des résultats obtenus jusqu'à présent."

"Treize ans, c'est une longue période et continuer pour trois ou quatre années supplémentaires est un engagement plus important, mais le sport est très sain et nous sommes satisfaits de la situation actuelle."

"Nous sommes heureux de jouer notre rôle dans ce sport, comme je l'ai dit, et de suivre les demandes des pilotes, des équipes, de la FIA et de la F1, afin d'avoir une discipline encore meilleure, si c'est possible."

Le processus de la FIA est "différent"

Ce n'est pas la première fois que la FIA lance un appel d'offres alors que Pirelli fournit les écuries de F1.

Mais la dernière fois, aucun autre fournisseur n'a officiellement manifesté son intérêt, ce qui a permis à Pirelli de continuer sans opposition.

"Nous sommes en train d'analyser le document qui est assez long", a-t-il ajouté.

"C'est différent du passé avec beaucoup plus de pages à analyser, mais, comme je l'ai dit, le sentiment général est que nous voulons postuler et continuer. C'est un appel d'offres et nous attendrons la fin de celui-ci".