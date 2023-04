Voici la grille de départ du Grand Prix d'Australie 2023

Thibaud Comparot

Samedi 1 Avril 2023 12:14

Voici la grille de départ provisoire du Grand Prix d'Australie 2023. Le départ sera donné demain matin à 07h00 (heure française). Max Verstappen (Red Bull) s'élancera devant les Mercedes de Russell et Hamilton.

Pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen s'élancera de la pole position à Melbourne. Le Néerlandais n'a pas connu beaucoup de succès en Australie ces dernières années, mais il espère mettre fin à cette série en 2023.

Il va devoir résister à l'impulsion des Mercedes de George Russell (P2) et de Lewis Hamilton (P3) en début de course, ainsi qu'a d'éventuels problèmes de boîte de vitesses. Le top 5 est complété par deux Espagnols : Fernando Alonso et Carlos Sainz.

La grille de départ du Grand Prix d'Australie 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russel (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Fernando Alonso (Aston Martin)

5. Carlos Sainz Jr (Ferrari)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Alex Albon (Williams)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Nico Hülkenberg (Haas)

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13. Lando Norris (McLaren)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Nyck De Vries (AlphaTauri)

16. Oscar Piastri (McLaren)

17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Sergio Perez (Red Bull)